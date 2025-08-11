Homem é atacado e pisoteado por vaca e sofre fratura nas costelas no interior do Acre

Na manhã deste domingo (10) uma ocorrência de natureza grave foi registrada no ramal do Nazário, em Sena Madureira. O morador identificado até o momento como “Tetéu” ficou com ferimentos graves após ser pisoteado por uma vaca.

Segundo informações, tudo começou a partir do momento em que o morador lidava com um bezerro. Inesperadamente, ele sofreu o ataque e não ocorreu algo pior por conta da intervenção de outros moradores do local. “Tetéu” sofreu fratura nas costelas.

De imediato, ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Devido a gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido para Rio Branco, onde passou por uma cirurgia. “Tetéu” permanece internado.