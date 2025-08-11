12 de agosto de 2025
Homem é atacado e pisoteado por vaca e sofre fratura nas costelas no interior do Acre

De imediato, ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira

Na manhã deste domingo (10) uma ocorrência de natureza grave foi registrada no ramal do Nazário, em Sena Madureira. O morador identificado até o momento como “Tetéu” ficou com ferimentos graves após ser pisoteado por uma vaca.

Caso aconteceu no município de Sena Madureira/Foto: Ilustrativa

Segundo informações, tudo começou a partir do momento em que o morador lidava com um bezerro. Inesperadamente, ele sofreu o ataque e não ocorreu algo pior por conta da intervenção de outros moradores do local. “Tetéu” sofreu fratura nas costelas.

De imediato, ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Devido a gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido para Rio Branco, onde passou por uma cirurgia. “Tetéu” permanece internado.

