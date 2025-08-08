8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

No Acre, instituição de ensino é condenada por morte de paciente após procedimento odontológico

Justiça confirma que falha no implante causou a morte e determina indenização

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Justiça manteve a condenação de um instituto de ensino superior acusado de causar a morte de uma mulher que participou como voluntária em um procedimento de implante dentário. A decisão foi tomada pela 1ª Câmara Cível, que rejeitou o recurso da instituição, obrigando-a a pagar R$ 80 mil por danos morais aos filhos da vítima, além de R$ 3.580,00 referentes às despesas com o funeral.

Segundo consta no processo, a paciente passou pelo procedimento realizado por um pós-graduando, sob supervisão de um especialista. Após retornar para casa, ela começou a apresentar sintomas graves, como confusão mental, hipertensão, dificuldade para se locomover e se comunicar, além de ausência de resposta a estímulos. Foi levada ao pronto-socorro e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu por 11 dias antes de falecer.

A família responsabilizou os profissionais pela morte, acusando-os de negligência/Foto: Reprodução

A família responsabilizou os profissionais pela morte, acusando-os de negligência, imprudência e imperícia. Já a instituição de ensino alegou que exames de imagem realizados no hospital não indicaram anomalias e que a paciente tinha conhecimento dos riscos envolvidos no tratamento.

O relator do caso, desembargador Elcio Mendes, entendeu que, sendo a paciente considerada saudável ao se submeter ao procedimento, é razoável concluir que a causa da morte tenha ligação direta com o tratamento odontológico. A certidão de óbito apontou como causa do falecimento um choque séptico provocado por um enxerto ósseo infectado do tipo heterólogo/xenógeno – material biológico proveniente de outra espécie.

O magistrado destacou que a utilização do enxerto contaminado foi determinante para o agravamento do quadro clínico, caracterizando uma falha na prestação do serviço. O voto do relator foi seguido de forma unânime pelos demais desembargadores da Câmara.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.