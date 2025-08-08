8 de agosto de 2025
No Acre, Lula critica Trump e diz que Eduardo Bolsonaro é um ‘moleque’ e ‘traidor dos brasileiros’

Lula discursou para centenas de pessoas no galpão da Cooperacre, em Rio Branco, na presença de dezenas de políticos e autoridades.

Em agenda no Acre, o presidente Lula criticou o presidente dos EUA, Donald Trump, pelo tarifaço aplicado aos produtos brasileiros, e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, por “prejudicar o Brasil”.

Presidente cumpriu agenda no Acre nesta sexta-feira (8)/Foto: Giovanni Amaral/ContilNet

Lula discursou para centenas de pessoas no galpão da Cooperacre, em Rio Branco, na presença de dezenas de políticos e autoridades.

“Eu quero dizer ao Trump que aqui nós temos soberania e ele tem que respeitar isso. Ele vai responder a um processo por isso. Tem que respeitar a soberania brasileira, a justiça brasileira”, disse o presidente.

O presidente ainda chamou Eduardo Bolsonaro – que foi aos EUA colaborar com o governo americano na aplicação das sanções ao Brasil – de moleque e diz que ele é “traidor de 215 milhões de brasileiros”.

“Esse moleque é traidor de R$ 215 milhões de brasileiros, de empresários brasileiros que exportam, de extrativistas que exportam”, concluiu o presidente.

