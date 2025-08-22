22/08/2025
No Acre, mais de 100 crianças se formam no Proerd e reforçam combate às drogas e à violência

O Proerd é um programa da PMAC que visa prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes em idade escolar

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou, nesta semana, a formatura de 107 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). As cerimônias aconteceram na Escola Iracema Gomes Pereira e no colégio Primeiros Passos, em Rio Branco.

Ao todo a PMAC formou 107 crianças nesta edição do Proerd/Foto: Reprodução

O Proerd é um programa da PMAC que visa prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes em idade escolar. Na quarta-feira (20), 60 alunos do 5º ano da escola Iracema Gomes Passos receberam os certificados de conclusão em uma solenidade com a presença de pais e professores.

A formatura também incluiu 47 alunos do 5º ano do colégio Primeiros Passos, nesta sexta-feira (22). As aulas, que tiveram duração de três meses, foram ministradas pelos instrutores sargento F. Gabriel e sargento Alexandra.

O aluno Lucas Negreiros expressou sua satisfação com o programa. “Eu adorei as aulas, foram as melhores da minha vida. Gostei muito de aprender sobre bullying, pois não devemos praticar isso. A medalha que ganhei e o certificado irão ficar de recordação para sempre!”, afirmou.

A professora Anicie, que trabalha com os alunos do 5º ano, notou uma mudança positiva no comportamento da turma. “Pude observar vários comportamentos sendo modificados, principalmente em relação ao respeito com os colegas de sala. Também é notório que eles estavam muito felizes em poder conhecer um pouco mais sobre a PMAC e se aproximar dos policiais”, disse ela.

