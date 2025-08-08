8 de agosto de 2025
No Acre, ministro compara ações de Lula e Bolsonaro na reforma agrária, “Nenhuma colher de terra”

O ministro ressaltou a atenção dada para a agricultura familiar, à democratização do acesso à terra e ao fortalecimento das comunidades rurais

Durante a agenda presidencial em Rio Branco nesta sexta-feira (8), o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, apresentou um comparativo entre as ações do governo Luiz Inácio Lula da Silva e a gestão anterior na área de reforma agrária e regularização fundiária no Acre.

O ministro ressaltou o trabalho feito pelo governo federal no estado do Acre/Foto: ContilNet/Juan Diaz

“Presidente, desde 2023 até 2025 já criou 10 assentamentos no Acre, o governo anterior não criou nenhum. Presidente Lula, o senhor já regularizou mais de 5.210 famílias, o governo anterior, 1.049, ou seja, regularizamos 4 mil famílias a mais. No seu governo, de 2023 a 2025 já foram arrecadados 200 mil hectares de terra para reforma agrária, no governo passado, nenhuma colher de terra foi destinada para reforma agrária”, afirmou Teixeira.

O ministro fez questão de ressaltar que os números demonstram a prioridade que o atual governo tem dado à agricultura familiar, à democratização do acesso à terra e ao fortalecimento das comunidades rurais. Segundo ele, além de ampliar o número de assentamentos e a regularização de famílias, o governo federal tem investido em políticas de apoio à produção e infraestrutura no campo, beneficiando diretamente agricultores e extrativistas.

