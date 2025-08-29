No Acre, número de escolas conectadas à internet cresce e chega a mais de 30% em um ano

O Acre alcançou 31,82% de escolas conectadas à internet, de acordo com o programa Escolas Conectadas, do Governo Federal. Das 1.480 instituições de ensino básico do estado, 471 já têm acesso à rede. O percentual é inferior à média nacional, que está em 59,65%, mas representa um avanço expressivo em relação a 2024, quando o índice era de 22,16% (328 escolas).

O crescimento demonstra que, mesmo com desafios de infraestrutura, o Acre vem conseguindo ampliar a presença da internet nas escolas públicas. O programa do Governo Federal prevê levar banda larga e wi-fi aberto para todas as 137,8 mil escolas do país até 2026. O objetivo é garantir acesso digital de qualidade para professores e alunos, possibilitando o uso pedagógico da tecnologia em sala de aula.

Segundo dados oficiais, mais de 82,2 mil escolas já estão conectadas em todo o Brasil. No fim de 2024, eram 73,1 mil, o equivalente a 53% do total. A evolução no Acre acompanha esse movimento nacional, mas o estado ainda está entre os que apresentam menor cobertura.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou a importância da iniciativa para a educação. “Conectar uma escola é conectar sonhos, oportunidades e o futuro de milhares de crianças e jovens. Estamos transformando a realidade da educação pública, garantindo que a internet chegue onde antes não estava. Nenhuma escola ficará para trás, essa é a nossa missão até 2026”, afirmou.

Na Região Norte, onde o Acre está inserido, o índice de conectividade escolar chega a 40,84%. São 8.310 escolas conectadas de um total de 20.343. Apesar de estar acima de alguns vizinhos, como Amapá e Roraima, o Acre permanece abaixo da média regional e nacional.

Enquanto o Sul lidera com 70% das escolas online, seguido do Centro-Oeste (69,64%), Nordeste (61,86%) e Sudeste (59,38%), os estados do Norte enfrentam mais dificuldades de acesso devido à extensão territorial, à complexidade logística e à limitação de infraestrutura em áreas remotas.

No ranking nacional, sete estados já ultrapassaram 70% de escolas conectadas: Mato Grosso do Sul (79,30%), Rio Grande do Norte (78,49%), Goiás (77,07%), Piauí (74,94%), Tocantins (73,17%), Paraná (71,41%) e Rio Grande do Sul (70,41%). Ao todo, 21 das 27 unidades da Federação têm mais da metade das escolas ligadas à internet.

Já o Acre figura entre os seis estados que ainda não chegaram a esse patamar, ao lado de Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Distrito Federal.

Para alcançar a meta de universalização até 2026, o Escolas Conectadas prevê um investimento de R$6,5 bilhões no eixo “Inclusão Digital e Conectividade” do Novo PAC. Os recursos vêm do Leilão do 5G, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), do Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) e da Lei 14.172/2021.

Além do aporte financeiro, a estratégia é desenvolvida em parceria com estados, municípios e o Distrito Federal. A intenção é não apenas levar internet às unidades de ensino, mas também fomentar a educação digital e midiática, de forma que a tecnologia seja incorporada ao processo de aprendizagem.