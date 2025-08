No Acre, PF apreende 300 kg de carne bovina que seria levada ilegalmente para a Bolívia

A Polícia Federal apreendeu, na última quarta-feira (30), cerca de 300 quilos de carne bovina que seriam transportados ilegalmente para o território boliviano.

A apreensão ocorreu no município de Brasiléia, no interior do Acre, durante uma operação em um porto clandestino conhecido por facilitar o escoamento irregular de mercadorias e a travessia de pessoas para escapar da fiscalização oficial.

Durante a abordagem, os agentes identificaram um caminhão carregado com a carne estacionado no local. O motorista foi preso em flagrante e, juntamente com o veículo e a carga, encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia para os procedimentos legais.

A operação faz parte das ações de combate aos crimes transfronteiriços, prática comum na região da fronteira entre Brasil e Bolívia, onde portos improvisados são utilizados para o transporte ilegal de produtos, driblando normas sanitárias e tributárias.