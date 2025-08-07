No Acre, presidente nacional do PSDB se reúne com Gladson e declara apoio à Mailza em 2026

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, participou de uma reunião com o governador do Acre, Gladson Cameli, e com a vice-governadora Mailza Assis, na tarde desta quinta-feira (7), em Rio Branco. O encontro contou também com a presença do deputado estadual Pedro Longo, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e filiado ao PDT.

A agenda tratou de articulações políticas e do fortalecimento da legenda no estado. Segundo Perillo, a visita teve como objetivo reafirmar compromissos e alinhar estratégias para o próximo ciclo eleitoral.

“Nós tivemos uma reunião muito produtiva com os nossos líderes locais e com o governador. Eu já sou amigo do governador. Viemos aqui para reiterar o compromisso do partido na reeleição da governadora que vai assumir. Ela tem todas as condições de vencer. Em contrapartida, nós pedimos apoio à nossa nominata de deputado federal e obtivemos o compromisso de nos apoiar 100% na viabilização da nossa nominata e dos deputados que vamos eleger. Saio daqui muito feliz e com o compromisso firmado com o PSDB em apoio à reeleição da vice-governadora”, afirmou.

Perillo também destacou a aproximação com Pedro Longo e disse esperar a filiação do governador ao PSDB. “O PSDB caminha com o governador e com a governadora. Já assinei a ficha dele, só falta ir ao cartório. Espero que haja essa confiança, depois de 40 anos de amizade”, completou.

Ao avaliar o encontro, Perillo reforçou o caráter colaborativo da conversa: “Foi uma reunião muito produtiva, excelente, uma reunião muito colaborativa. Eu já sou amigo do governador Gladson, conheci hoje a nossa vice-governadora Mailza. Estou aqui com dois amigos, três amigos: o presidente interino, deputado e vice-presidente da Assembleia, Pedro Longo, e o Menor, que já são amigos, são da casa. Falamos do partido, do nosso compromisso de apoiar a candidatura e a reeleição da governadora, de estar no projeto do governador, e eles também firmaram o compromisso de nos ajudar naquilo que precisamos, que é a nominata para deputado federal e para deputado estadual.”