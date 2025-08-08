8 de agosto de 2025
No dia do aniversário de Preta Gil, amigos lançam música inédita em sua homenagem

Os amigos de Preta Gil, Gominho, Duh Marinho e Ju de Paulla lançaram a música inédita  “Brisa Dendê”, nesta sexta-feira (8/8), em homenagem à cantora, no dia em que estaria completando 51 anos. A faixa foi gravada enquanto Preta ainda estava em tratamento contra um câncer no intestino. 

 

“Essa é uma homenagem para o nosso maior diamante. Estaríamos fazendo a maior festa hoje, do jeito que ela gostaria. Essa música que fizemos vai ficar eternizada em forma de saudade. Estar em sintonia com alguém pode ser algo eterno, se você sente o que não se vê. O dia 8 de agosto será sempre a data em que celebraremos o sol das nossas vidas!”, escreveram os três em uma publicação conjunta. 

Foto: Victor Chapetta / AgNews
Preta GilFoto: Victor Chapetta / AgNews
Reprodução: Instagram
Gominho e Preta GilReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram @judepaulla
Jude Paulla e Preta GilReprodução: Instagram @judepaulla
Reprodução / Instagram
Gominho e Duh MarinhoReprodução / Instagram

“Essa música é mais uma extensão de tudo de mais lindo e despretensioso que vivemos nesses anos todos de amizade! Preta vive e sua luz irradia nossas vidas. Que sua energia nos invada como a luz do Sol no verão e nos preencha feito Brisa Dendê”, completaram. 

 

Preta faleceu no último dia 20 de julho, após lutar contra um câncer colorretal por dois anos. A despedida da artista no Theatro Municipal no Rio de Janeiro, foi repleta de famosos e fãs, que acompanharam o cortejo do corpo no circuito de megablocos, batizado com o nome da artista.

