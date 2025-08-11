No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa, a filha e tira a própria vida, em São Paulo

O sargento do Exército Brasileiro Pedro Henrique Martins dos Santos matou a esposa, a filha de um ano e depois tirou a própria vida em Santos, no litoral de São Paulo. A PM encontrou os corpos na residência da família neste domingo (10), quando é celebrado o Dia dos Pais. As informações foram confirmadas ao g1 pelo delegado da Central de Polícia Judiciária (CPJ), João Octávio de Mello.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h para uma ocorrência dentro da residência no Morro Nova Cintra. No local, os agentes encontraram três pessoas mortas em um quarto, sendo elas:

Jade Caroline Simões Martins, de um ano;

Gabrielly Simões Silva, de 21;

Pedro Henrique Martins dos Santos, de 24.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos PMs que atenderam a ocorrência informou à Polícia Civil que as paredes do quarto estavam com diversos respingos de sangue. Ainda segundo o relato do agente, uma arma de fogo foi encontrada no chão, próxima ao corpo de Pedro.

Conforme relatado no BO, testemunhas informaram à corporação que o homem tinha uma arma de fogo porque era 3º sargento.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a pistola foi apreendida e encaminhada para perícia, que também realizará outros exames necroscópicos e no local do crime. De acordo com o BO, o objetivo é determinar a dinâmica e a causa das mortes.

A SSP-SP afirmou que o caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio pela CPJ da cidade.

Exército Brasileiro

Em nota, o Comando Militar do Sudeste (CMSE) lamentou o fato de que Pedro Henrique Martins dos Santos, a esposa e a filha foram encontrados mortos na residência, vítimas de disparo de arma de fogo.

“Por não se tratar de crime militar, as investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil. Assim, todas as informações e esclarecimentos referentes ao caso devem ser obtidos junto à autoridade policial competente”, complementou o Exército.

Relembre outro caso

No dia 7 de maio deste ano, um sargento da PM foi preso em flagrante após matar a esposa dentro de uma clínica médica em Santos (SP). De acordo com a polícia, Samir Carvalho esfaqueou Amanda Fernandes após atirar contra ela e a filha, de 10 anos, que também foi atingida, mas sobreviveu.