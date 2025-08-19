19/08/2025
Noite de Encanto e Solidariedade marca o 2º Chá das Estrelas no Acre; veja fotos na Coluna da Marcia

A anfitriã, digna matriarca da noite, Vitória Lima, conduziu tudo com elegância e simpatia, fazendo da ocasião um verdadeiro très chic

Elegância em cada detalhe! Clara Bader celebrou seu aniversário em clima de charme e alegria, esbanjando simpatia e estilo no look total white. Um nome, um rosto, uma estrela!

CHÁ DAS ESTRELAS

 

O Capítulo Estrela do Acre reuniu, em noite memorável, convidados especiais para celebrar seu 2º Chá das Estrelas. Criado em 26 de março de 2022, o Capítulo vem se destacando pela união, solidariedade e amor ao próximo. A anfitriã, digna matriarca da noite, Vitória Lima, conduziu tudo com elegância e simpatia, fazendo da ocasião um verdadeiro très chic.

*A programação foi um show à parte com desfiles encantadores da Infantile e da empresária Íris Tavares, apresentações de dança, participação especial das misses, muitos, muitos mesmo, sorteios. E, para fechar com chave de ouro, o comando da pick-up ficou por conta do DJ Alessandro, garantindo o clima animado até o último minuto. Um encontro que brilhou em cada detalhe, unindo cuidado, afeto e a luz de uma constelação especial. Confiram flashes sob as lentes de Alex Pinheiro.

*Diretamente de São Paulo, a querida Robertha Moura celebrou seu aniversário com muito carinho e boas energias. Sorridente e elegante, brindou à vida rodeada de afeto — um nome, um rosto, uma estrela!

FEIJÓ EM FESTA

Na quinta, 14, teve início com um café da manhã, o 26º festival do Açaí, a maior celebração cultural do município que se estende até o domingo,17.

*O cantor Dilsinho, atração musical nacional levou o público presente a cantar seus maiores sucessos.

*Também confirmados os cantores Lucas Lucco e Natanzinho, a Banda Magníficos, dentre apresentações de artistas locais.

*No sábado será realizado o concurso Garota Açaí 2025, que tem cinco candidatas concorrendo ao título este ano.

*VIVAS

Vivas ao querido colunista Vagno Di Paula, que brinda idade nova nesta sexta, 15, com seu carisma e sorriso largo que lhe são marcas registradas.

*É FESTA!

É nesta sexta, 15, que o palco do AFA Jardim recebe o show ‘É Cantando que a Gente se Entende’, celebrando os 75 anos de vida e 45 anos de carreira de Sergio Souto. A noite promete emoção e música de qualidade, com convidados especiais como Ãnderson Liguth, Lidianne Cabral, Lina Graziela, Camile Castro, Rogério Rock e Moças do Samba. Um encontro imperdível para os amantes da boa música!

Família e amigos reunidos no Festival do Açaí, em Feijó–Acre, celebrando bons momentos ao som de Dilsinho, que abriu o evento com muito romantismo e energia. Nos flashes, colunista social Gigi Hanan, Fábio Luiz, João Paulo Hirtz, Eduarda Hanan, Darley Silva, Lucielle Hanan, Laís Victor, Karla Hanan, Nayellen Hanan e Marcis Afran.

 

 

