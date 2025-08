Noite infantil na ExpoAcre 2025 encanta crianças com Patrulha Canina, Divertidamente e Meu Malvado Favorito

A sexta-feira (1) foi dedicada às famílias na ExpoAcre 2025, que este ano celebra sua 50ª edição com uma programação diversificada para todos os públicos. Na sétima noite de evento, o destaque ficou por conta das atrações voltadas especialmente para o público infantil, com apresentações de personagens que fazem sucesso entre a criançada.

Desde as 16h, o Parque de Exposições em Rio Branco recebeu um grande número de visitantes, entre eles pais, mães, avós e netos, todos animados para aproveitar as atrações da noite. A arena de shows virou palco de magia e alegria com espetáculos da Patrulha Canina, Divertidamente e Meu Malvado Favorito, garantindo muitas risadas e encantamento aos pequenos.

A programação começou com a turma da Patrulha Canina, das 16h30 às 17h30, seguida da divertida apresentação inspirada na animação Divertidamente, das 18h às 19h. Encerrando a noite, os personagens de Meu Malvado Favorito tomaram conta do palco das 19h30 às 20h30, fechando a programação com chave de ouro.

Além dos shows, a movimentação intensa de famílias impulsionou o comércio local dentro do parque. Produtos como pipoca, algodão doce, balões e brinquedos foram sucesso de vendas, mostrando que a ExpoAcre também é um espaço importante de estímulo à economia informal e aos pequenos empreendedores.

A atmosfera de alegria tomou conta da feira, provando que a ExpoAcre 2025 é, de fato, um evento para todas as idades.

Confira a galeria de fotos por Juan Diaz, ContilNet: