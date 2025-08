Noiva de Mari Fernandez, Júlia Ribeiro abre o coração sobre planos de engravidar

Juntas desde 2021, as duas ficaram noivas oficialmente em junho deste ano

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro estão noivas desde junho e, nesta quinta-feira (31/7), concederam uma entrevista ao portal LeoDias sobre essa a nova fase que estão vivendo no relacionamento. Durante a conversa com a repórter Fernanda Siccherolli, elas compartilharam detalhes sobre o casamento e as expectativas para o futuro. Na mesma ocasião, Mari realizou um pocket show especial em um bar localizado na região de Indianópolis, em São Paulo, para apresentar seu novo álbum “Mari no Barzinho (Ao Vivo em BH) Vol. 1”.

O casal planeja oficializar a união ainda em dezembro deste ano. “Já vai ser agora, se Deus quiser. Mas a data nós não temos marcada ainda não”, contou a influenciadora. Sobre os preparativos da cerimônia, Júlia comentou que ambas estão envolvidas em todas as etapas. “Estamos procurando, vestido, lugar, flores, tudo…”, disse ela.

Júlia Ribeiro e Mari Fernandez

Quando questionada sobre o tipo de noiva que Mari Fernandez é, Júlia revelou que a cantora “gosta de participar de tudo”.

Maternidade

Além dos planos para o casamento, Mari e Júlia, que estão juntas desde 2021, também sonham em construir uma família. As duas afirmaram que desejam ter filhos logo após a cerimônia e não querem adiar esse momento.

A respeito da gestação, o plano é que Júlia gere o bebê. “Como a agenda dela é um pouquinho mais corrida, quem pretende gerar sou eu. Mas as duas vão ser duas mãezonas”, explicou.