Noiva de Oruam detalha primeira visita ao rapper na prisão: “Aliviada”

Mais de 20 dias após a prisão de Oruam, Fernanda Valença conseguiu visitar o rapper no presídio e contou como foi o encontro. A influenciadora usou os stories do Instagram, na noite de quarta-feira (13/8), para das detalhes dos momentos que os dois passaram juntos.
“Hoje eu fui encontrar o Mauro, finalmente. Eu estou muito mais aliviada, mais descansada. Mauro tá bem, na medida do possível. Está se cuidando, se alimentando. Acho que, pra gente que ama, a maior preocupação é essa. E nunca tira sorriso do rosto, nunca deixa de sorrir, brincar. Esse é ele”, afirmou.
Ainda na publicação, Fernanda Valença relatou: “Oramos, almoçamos, não nos desgrudamos. Ficamos brincando com as crianças, desenhando e conversamos muito com elas. A gente tem imã, né? Que é a nossa creche. Estou toda rabiscada, até Mauro rabiscou com caneta nas minhas tatuagens. Ele mandou um beijo para vocês, mandou dizer que ama vocês”, declarou.
No fim, ela desabafou: “E o que nos sustenta é o amor. O amor é a base de tudo, a troca, a compaixão. Acho que agora, finalmente, vou conseguir dormir, descansar. Bom lembrar que: Mauro não é bandido”, disparou.
