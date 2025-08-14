Noiva de Oruam detalha primeira visita ao rapper na prisão: “Aliviada”

14/08/2025
Escrito por Metrópoles
noiva-de-oruam-detalha-primeira-visita-ao-rapper-na-prisao:-“aliviada”

Mais de 20 dias após a prisão de Oruam, Fernanda Valença conseguiu visitar o rapper no presídio e contou como foi o encontro. A influenciadora usou os stories do Instagram, na noite de quarta-feira (13/8), para das detalhes dos momentos que os dois passaram juntos.

“Hoje eu fui encontrar o Mauro, finalmente. Eu estou muito mais aliviada, mais descansada. Mauro tá bem, na medida do possível. Está se cuidando, se alimentando. Acho que, pra gente que ama, a maior preocupação é essa. E nunca tira sorriso do rosto, nunca deixa de sorrir, brincar. Esse é ele”, afirmou.

Ainda na publicação, Fernanda Valença relatou: “Oramos, almoçamos, não nos desgrudamos. Ficamos brincando com as crianças, desenhando e conversamos muito com elas. A gente tem imã, né? Que é a nossa creche. Estou toda rabiscada, até Mauro rabiscou com caneta nas minhas tatuagens. Ele mandou um beijo para vocês, mandou dizer que ama vocês”, declarou.

No fim, ela desabafou: “E o que nos sustenta é o amor. O amor é a base de tudo, a troca, a compaixão. Acho que agora, finalmente, vou conseguir dormir, descansar. Bom lembrar que: Mauro não é bandido”, disparou.

12 imagensOruam e a noiva, Fernanda Valença posam juntos para as redes sociaisOruam e a noiva, Fernanda Valença, posam juntos antes de festaOruam e a noiva, Fernanda Valença, posam juntos para as redes sociaisOruam e a noivaOruam pediu a namorada, Fernanda Valença, em casamento no ano passadoFechar modal.1 de 12

Oruam e a noiva, Fernanda Valença, foram surpreendidos pela policia

Instagram/Reprodução2 de 12

Oruam e a noiva, Fernanda Valença posam juntos para as redes sociais

Instagram/Reprodução3 de 12

Oruam e a noiva, Fernanda Valença, posam juntos antes de festa

Instagram/Reprodução4 de 12

Oruam e a noiva, Fernanda Valença, posam juntos para as redes sociais

Instagram/Reprodução5 de 12

Oruam e a noiva

Instagram/Reprodução6 de 12

Oruam pediu a namorada, Fernanda Valença, em casamento no ano passado

Instagram/Reprodução7 de 12

Reprodução/Instagram8 de 12

9 de 12

Oruam.

Reprodução/Internet.10 de 12

“Orgulho de onde vim”, diz Oruam ao comentar sucesso de novo álbum

Instagram/Reprodução11 de 12

Oruam é submetido a retirar tinta vermelha do cabelo na prisão. Veja:

Reprodução/Redes Sociais12 de 12

Oruam

Reprodução/Redes sociais

