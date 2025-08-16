“Nojenta”: madrasta ameaça jogar enteada de 7 anos pela janela. Ouça

16/08/2025
Em Pouso Alegre (MG), uma mulher é suspeita de gravar áudios ameaçando atentar contra a vida da enteada — uma menina de apenas sete anos. Segundo a Polícia Civil do estado de Minas Gerais (PCMG), a gravação teria sido enviada à mãe da criança em março deste ano.

Os áudios teriam sido recebidos por Luciana Dias, a mãe da criança, em março deste ano. Recentemente, ela decidiu divulgar a gravação em seu perfil nas redes sociais.

Segundo ela, a voz por trás dos áudios seria, supostamente, a de Graziele Silva Bertelli, de 28 anos. Ela é a atual companheira do pai da criança.

Nas gravações, a mulher diz que a criança é chata e insuportável. “Eu tenho vontade sabe de quê? De jogar ela pela janela”, ameaça.

O áudio segue com mais ameaças: “Cuidado, tá? Senão sai na Tribuna [jornal local do município]: ‘a garotinha caiu da janela’”, diz, enquanto gargalha.

A mulher declara, ainda, que vai chorar no velório da criança. “Depois eu vou virar para você e falar assim, ó: ‘Eu que matei, matei sua filhinha, seu tesouro’”.

Ela chama a criança de “feia, nojenta e mimada”. “Eu vou mandar esse áudio em visualização única, sabe por quê? Porque vamos ver quem é a louca”, finaliza.

Ouça:

 

À coluna, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que apura o caso e que o procedimento está em andamento, com a realização de oitivas, análises técnicas do material de áudio e de outros elementos de prova.

“A PCMG aguarda o envio dos autos do inquérito, atualmente sob responsabilidade do Poder Judiciário, para que seja possível concluir o procedimento investigativo e determinar a responsabilidade penal cabível”, informou, por meio de nota.

As investigações seguem em andamento, e mais detalhes serão divulgados somente após a conclusão do procedimento.

