Nomeações das forças de segurança do DF entram no relatório do PLN 12/2025

Após se reunir com o deputado federal Vicentinho Júnior (PP-TO), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse, nesta quinta-feira (28/8), que o parlamentar incluiu, no relatório final do PLN 12/2025, a autorização para as novas nomeações das forças de segurança da capital.

Vicentinho Júnior é o relator do PLN, que trata da abertura de crédito suplementar para ministérios como o Ministério da Justiça e Segurança Pública e de para reforço de dotações para a Lei Orçamentária vigente.

Ao Metrópoles, a vice-governadora disse que a intenção é nomear agentes para o Corpo de Bombeiros (CBMDF), além das polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF). “Investir na segurança pública é cuidar da qualidade de vida do DF, somos o governo que mais nomeou policiais da história”, ressaltou.

“Não podemos perder a qualidade de vida que temos na nossa cidade. Estamos fazendo a nossa parte”, acrescentou Celina.

No relatório, o deputado Vicentinho Júnior ressaltou “a legitimidade e a relevância do pleito” ao ser favorável às nomeações, pontuando que a vice-governadora garantiu disponibilidade financeira.

Conforme antecipou a coluna Grande Angular, a intenção do GDF é fazer as nomeações na primeira quinzena de novembro.

Agora, o relatório final do PLN 12/2025 vai para votação no plenário da Câmaras dos Deputados, na próxima terça-feira (2/9).