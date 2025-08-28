Nordeste abre 355 vagas em concursos de agosto sem prova discursiva

Concurseiros que sonham com uma vaga no serviço público ganharam boas notícias em agosto de 2025. A região Nordeste conta atualmente com cinco editais abertos, somando 355 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Os salários iniciais podem chegar a R$ 13.288,85.

O grande atrativo desses certames é que nenhum deles exige prova discursiva. Ou seja, os candidatos enfrentarão apenas provas objetivas, fator que simplifica a preparação e pode acelerar a conquista da aprovação.

As oportunidades contemplam cargos de nível médio, técnico e superior, abrangendo áreas como saúde, administração, educação e fiscalização.

Por que aproveitar agora?

Além da boa remuneração, os editais abertos neste mês permitem uma preparação mais objetiva, já que eliminam a etapa da redação. Isso aumenta as chances de quem prefere focar em conteúdo de múltipla escolha, como legislação, raciocínio lógico, português e conhecimentos específicos.

