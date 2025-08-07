Nova campanha Sicredi e Visa traz tecnologia utilizada em filmes de Hollywood

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença nacional e mais de 9 milhões de associados, acaba de lançar uma nova campanha para os cartões Sicredi Visa utilizando tecnologia de produção virtual. A mesma técnica foi utilizada recentemente na produção da série The Mandalorian, do filme O Irlandês, e até na produção dos Estúdios Globo, Antártida. A tecnologia emprega painéis de LED de alta definição e softwares avançados para projetar, em estúdio, cenários digitais com alto nível de realismo.

Esses ambientes são gerados e ajustados em tempo real, permitindo que os atores interajam diretamente com os elementos visuais durante as gravações, o que garante mais dinamismo, controle criativo e eficiência à produção.

A campanha, assinada pela agência VML Brasil, conta com dois filmes distintos: um com foco em portfólio, veiculado na TV aberta desde o final de junho, e outro direcionado ao público digital, com ênfase no Visa Infinite, divulgado no dia 10 de julho. A estratégia da nova campanha reforça o compromisso da instituição em combinar tecnologia e inovação com o cuidado humano, sempre colocando o associado no centro da jornada.

“A produção virtual nos permitiu ir além do convencional, integrando tecnologia e criatividade de forma eficiente. Esse processo foi fundamental para traduzir a proposta do Sicredi Visa Infinite: uma solução moderna e conectada às necessidades dos associados, sem abrir mão da proximidade e do cuidado que fazem parte do nosso propósito e atributo de marca”, destacou João Clark, superintendente de Marketing e Growth do Sicredi.

O cartão Sicredi Visa Infinite foi incorporado ao portfólio da instituição no início de 2024, voltado especialmente aos associados alta renda com perfil viajante. Nos filmes, 16 cenários distintos foram utilizados, representando momentos dos associados vividos em viagens, como embarques em aeroportos, jantares especiais, compras e experiências em família. Além disso, foram destacados nas produções os benefícios exclusivos como acesso ilimitado a salas vips de aeroportos pelo mundo, acúmulo de três pontos por dólar gasto, pontos que não expiram, entre outros.

Carla Mita, vice-presidente de Marketing da Visa do Brasil, comentou sobre o impacto da inovação nas ações de marketing da empresa: “a inovação tem sido a alavanca fundamental para todas as nossas iniciativas de marketing. Por meio da tecnologia de produção virtual, conseguimos criar experiências únicas e envolventes que conectam profundamente nossas marcas com o público. Este avanço não apenas redefine nossa forma de comunicar, mas também otimiza recursos e amplia nossa capacidade de alcançar resultados excepcionais.”

Além dos benefícios criativos que a tecnologia de produção virtual proporciona, ela gera maior economia, reduzindo a necessidade de locações externas e cenários físicos, também economizando tempo e materiais cenográficos.

A campanha segue no ar até o final de agosto com destaque para o patrocínio ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, e uma estratégia digital robusta que abrange YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e Cinema. O plano de mídia também contempla o desdobramento das ações por especialidade, com ativações em canais proprietários, como e-mail, site, blog e imprensa.

Confira: Sicredi Visa Infinite | Cartões Sicredi Visa

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

