Nova colunista do ContilNet, publicitária Irinéia Barbosa estreia a coluna e podcast “Voz que Eleva” para contar histórias inspiradoras

Um espaço semanal para refletir, se inspirar e conhecer histórias de quem faz a diferença

A publicitária e empresária Irinéia Barbosa é a nova colunista do ContilNet. Ela assina a coluna “Voz que Eleva”, que nasce do mesmo propósito de seu podcast homônimo: compartilhar histórias, apresentar personagens que inspiram e promover conteúdo qualificado. A estreia acontece na próxima segunda-feira, 25 de agosto, às 19h, com uma entrevista especial com a influenciadora digital Rogéria Rocha.

Cada episódio é um convite para olhar além da rotina, perceber o que realmente importa/ Foto: Cedida

Com mais de 16 anos de experiência na comunicação, Irinéia construiu carreira no ramo de publicidade e propaganda e, durante a pandemia, fundou sua própria agência de marketing estratégico. Agora, expande seu trabalho para o universo editorial, abordando temas que combinam princípios humanos, fé e relatos de pessoas cujas ações transformam vidas e incentivam cada leitor a fazer a diferença.

“Nesta coluna, quero compartilhar histórias e reflexões que acolhem e inspiram. Cada episódio é um convite para olhar além da rotina, perceber o que realmente importa e se conectar com mensagens que elevam e transformam. É um projeto que une minha experiência profissional ao desejo de dar voz a quem inspira e faz a diferença na vida das pessoas”, afirma Irinéia.

A coluna será atualizada semanalmente no ContilNet, oferecendo conteúdos que unem espiritualidade, inspiração e experiências reais, em uma linguagem próxima e acolhedora. Tanto a coluna quanto o podcast vão ao ar toda segunda-feira, às 19 horas.

