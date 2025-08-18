Nova espécie de sucuri é descoberta na Amazônia

Uma expedição científica na Amazônia equatoriana revelou a descoberta de uma nova espécie de anaconda-verde, considerada a maior já documentada no mundo. A serpente, nomeada Eunectes akayima, é a quinta espécie de sucuri reconhecida globalmente. Com 6,3 metros de comprimento e mais de 200 quilos, a fêmea adulta desta espécie supera o peso de qualquer outra cobra já registrada.

A expedição foi liderada pelo professor Bryan Fry, da Universidade de Queensland, na Austrália, e contou com a participação do ator Will Smith para um documentário da National Geographic. A nova anaconda, que não é venenosa e mata suas presas por constrição, é um predador dominante em seu habitat aquático.

Análises genéticas indicam que a Eunectes akayima habita uma vasta região, incluindo Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e Trinidad. A espécie se separou da já conhecida Eunectes murinus (encontrada no Brasil) há cerca de 10 milhões de anos, embora as duas permaneçam visualmente parecidas.

Fonte: Portal Los Andes e National Geographic

Redigido por Contilnet.