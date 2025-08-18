18/08/2025
Universo POP
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários

Nova espécie de sucuri é descoberta na Amazônia

Cientistas e will smith encontram a Eunectes Akayima, a maior anaconda-verde já documentada no mundo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma expedição científica na Amazônia equatoriana revelou a descoberta de uma nova espécie de anaconda-verde, considerada a maior já documentada no mundo. A serpente, nomeada Eunectes akayima, é a quinta espécie de sucuri reconhecida globalmente. Com 6,3 metros de comprimento e mais de 200 quilos, a fêmea adulta desta espécie supera o peso de qualquer outra cobra já registrada.

Imagem mostra uma das espécies de sucuri-verde. (Foto: Luis Espin de Getty Images)

A expedição foi liderada pelo professor Bryan Fry, da Universidade de Queensland, na Austrália, e contou com a participação do ator Will Smith para um documentário da National Geographic. A nova anaconda, que não é venenosa e mata suas presas por constrição, é um predador dominante em seu habitat aquático.

Análises genéticas indicam que a Eunectes akayima habita uma vasta região, incluindo Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e Trinidad. A espécie se separou da já conhecida Eunectes murinus (encontrada no Brasil) há cerca de 10 milhões de anos, embora as duas permaneçam visualmente parecidas.

Fonte: Portal Los Andes e National Geographic

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.