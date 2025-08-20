20/08/2025
Nova friagem deve derrubar temperaturas no Acre a partir de segunda-feira, anuncia Friale

No domingo os ventos fortes de sudeste vão anunciar a chegada da frente fria, acompanhada de possibilidade de chuvas fortes, raios e ventanias

O Acre deve registrar a nona friagem de 2025 a partir de domingo (24), com a chegada de uma massa de ar frio polar que vai derrubar as temperaturas no estado, segundo o meteorologista David Friale, do portal O Tempo Aqui.

A friagem deverá chegar na segunda-feira/Foto: Reprodução

De acordo com as previsões, até sábado (23) o calor intenso continua predominando, com chuvas passageiras em qualquer município. No domingo (24), os ventos fortes de sudeste vão anunciar a chegada da frente fria, acompanhada de possibilidade de chuvas fortes, raios e ventanias, sobretudo no centro do Acre e no vale do Juruá.

Entre segunda (25) e quarta-feira (27), as temperaturas mínimas devem oscilar entre 12 e 15ºC em Rio Branco, Brasileia e municípios do leste e sul acreano. Em Cruzeiro do Sul, os termômetros devem marcar entre 17 e 20ºC, enquanto em Tarauacá e Feijó a previsão é de mínimas entre 15 e 18ºC. Em Boca do Acre (AM), cidade vizinha, as mínimas devem ficar entre 14 e 17ºC.

Friale explica que a diferença de pressão atmosférica favorece o deslocamento do ar frio até a Amazônia Ocidental. Após a frente fria, uma massa de ar seco deve predominar, deixando as tardes ensolaradas e com baixa umidade relativa do ar, entre 15% e 25% em regiões do leste e sul do estado.

Até o momento, os menores registros de 2025 foram 10,9ºC em Epitaciolândia, no dia 3 de julho e 12,1ºC em Rio Branco, em 2 de julho. A menor umidade ocorreu em Rio Branco, com 19%, no dia 15 de agosto.

O meteorologista informou que novas atualizações sobre a onda de frio polar serão divulgadas na sexta-feira (22), às 16h, pelo horário de Rio Branco.

