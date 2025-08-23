Nova moda? Homem viraliza nas redes sociais com roupa feita toda com peixes

Um vídeo inusitado tem circulado nas redes sociais e gerado grande repercussão. Nas imagens, o influenciador digital Nenavath Tharun aparece vestido com um traje confeccionado totalmente com peixes. O visual inclui vestido, bolsa, colar e até brincos feitos do mesmo material.

Tharun, que já é conhecido por criar roupas extravagantes a partir de diferentes elementos, surpreendeu novamente os seguidores com a produção. Apenas no Instagram, o influenciador soma quase 1 milhão de seguidores, e o novo vídeo rapidamente viralizou, acumulando milhares de comentários vindos de várias partes do mundo.

A publicação divide opiniões entre os internautas. Enquanto alguns elogiam a criatividade, outros questionam o uso dos animais para compor o figurino.

Veja o vídeo: