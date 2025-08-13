Novas imagens mostram pastor de calcinha e peruca nas ruas de Goiânia

13 de agosto de 2025
O vídeo do bispo Eduardo Costa andando de calcinha e peruca loira pelas ruas de Goiânia, Goiás, causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais no início da semana. E, agora, novas imagens do religioso surgiram.

Na gravação, divulgada pelo portal LeoDias, o pastor aparece usando lingerie escura e fio-dental. Após andar de um lado para outro, ele entra em um carro. A filmagem foi feita por câmeras de segurança na noite do dia 6 de agosto, às 22h.

O flagrante

Um vídeo que começou a viralizar nas redes sociais, na última segunda-feira (11/8), mostrou o bispo Eduardo Costa usando calcinha e peruca loira enquanto caminha próximo a um bar em Goiânia (GO). As imagens, divulgadas pela página Goiânia Mil Graus, rapidamente repercutiram na web e fizeram o líder religioso se pronunciar.

A denunciante afirmou que o pastor “usa o nome de Deus para ganhar dinheiro” e costuma ficar na porta de bares daquela região. Nos comentários do post, internautas disseram reconhecer Eduardo Costa e relataram situações semelhantes envolvendo o religioso.

“Na época, eu trabalhava para ele. A esposa dele, que hoje é ex, pegou ele de vestidinho vermelho perto dos motéis. Foi o maior barraco. Eu vi tudo”, contou uma pessoa.

Pastor explicou

Diante da repercussão, Eduardo gravou um vídeo com a esposa, missionária Valquíria Costa, para explicar o ocorrido. Segundo ele, o uso da vestimenta foi “para fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal”.

“De forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço”, explicou. Eduardo disse ainda que foi filmado por alguém que tentou extorqui-lo depois.

Tentativa de extorsão

O pastor explicou que a pessoa responsável pelas imagens pediu um pagamento até o meio-dia de segunda-feira (11/8) para não divulgar o vídeo. Ele optou por não ceder à chantagem e garantiu que sua esposa sabia da investigação, embora não de todos os detalhes.

O bispo afirmou que a situação caracteriza “tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem”, mas não informou se tomou alguma medida legal contra a suposta extorsão.

