Novenário de Cruzeiro do Sul recebe investimento de R$100 mil da prefeitura

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmou, nesta quarta-feira (6), um convênio no valor de R$100 mil para apoiar a realização do Novenário de Nossa Senhora da Glória, considerado a segunda maior festa religiosa da Região Norte. O evento teve início na terça-feira (5) e segue até o dia 15 de agosto, com expectativa de reunir cerca de 50 mil fiéis.

O convênio foi assinado pelo prefeito Zequinha Lima, com a presença do bispo Dom Flávio Giovenale, na sede do Executivo municipal. Os recursos serão utilizados para viabilizar atividades sociais e culturais que integram a programação do novenário.

Dom Flávio destacou a importância do apoio público para a realização do evento. Segundo ele, a parceria contribui não apenas com a organização das atividades religiosas e culturais, mas também com a economia local, por meio do estímulo ao turismo e ao comércio.

O prefeito afirmou que o investimento é parte do compromisso da gestão com a valorização das tradições religiosas e culturais da cidade. Zequinha Lima declarou que o novenário movimenta todo o Acre e é um patrimônio que merece apoio e incentivo do poder público.

A programação segue até o dia 15 de agosto, quando ocorre a tradicional procissão em homenagem à padroeira de Cruzeiro do Sul.