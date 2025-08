Novidades no concurso Embrapa: resultados e convocações para Pesquisador e Analista

O concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) está em andamento, e foram divulgados novos resultados e convocações para os cargos de Pesquisador e Analista.

Os editais de resultados e convocações foram publicados em Diário Oficial da União nesta terça-feira (5/8) e trazem as seguintes informações:

Detalhes por cargo

Pesquisador

Resultado final na avaliação biopsicossocial dos(as) candidatos(as) que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência;

Resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) pretos(as) e pardos(as);

Convocação para a defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa;

Convocação para a avaliação de títulos.

Analista

Resultado final na avaliação biopsicossocial dos(as) candidatos(as) que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência;

Resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) pretos(as) e pardos(as);

Convocação para o envio da documentação para o desempate de notas.

Para a avaliação de títulos, os candidatos deverão enviar a documentação no período entre 10h do dia 5 de agosto e 18h do dia 6 de agosto de 2025 (horário oficial de Brasília/DF) através do site do Cebraspe.

O edital de resultado provisório na defesa de memorial, na apresentação de projeto de pesquisa e na avaliação de títulos será publicado em 5 de setembro de 2025.

Já para o desempate de notas, os candidatos convocados deverão enviar os documentos no mesmo período, das 10h do dia 5 de agosto às 18h do dia 6 de agosto de 2025.

O edital de resultado provisório no envio da documentação para o desempate de notas, para os cargos de Analista, será publicado em 12 de agosto de 2025.

Panorama do concurso Embrapa

Organizado pelo Cebraspe, o concurso Embrapa oferta 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior. O salário inicial é de até R$ 12.814,61.

A distribuição das vagas é a seguinte:

404 vagas para Analista ;

para ; 319 vagas para Pesquisador ;

para ; 242 vagas para Técnico ;

para ; 62 vagas para Assistente.

Os candidatos foram avaliados por meio das seguintes etapas:

Provas objetivas e discursivas;

Defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa (para Pesquisador);

Prova prática (para Técnico e Assistente);

Avaliação de títulos (para Pesquisador).

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas no dia 23 de março de 2025.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.