Novo radar meteorológico em Rio Branco vai detectar tempestades severas a até 400 km de distância

O radar meteorológico RMT 0200, instalado em Rio Branco, entrou oficialmente em operação após a conclusão dos Testes de Aceitação em Campo (SAT) realizados neste mês pela empresa IACIT. O equipamento integra o contrato firmado em 2023 com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), por meio da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), que prevê a entrega de cinco novos radares para a rede nacional.

Com alcance de 400 quilômetros, o sistema opera em banda S e foi submetido a testes que comprovaram sua capacidade de identificar desde formações leves, como névoas, até tempestades severas. O RMT 0200 passa a reforçar a vigilância meteorológica na Amazônia e se junta ao radar já em funcionamento em Belém (PA). Outros três equipamentos serão instalados em Cachimbo (PA), Chapada dos Guimarães (MT) e Vilhena (RO).

A nova tecnologia será integrada ao SISMET (Sistema de Meteorologia), plataforma digital operada pelo DECEA por meio do Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica (CIMAER). A rede nacional de radares meteorológicos fortalece ações preventivas, decisões operacionais e o planejamento de missões aéreas em cenários de instabilidade climática.

De acordo com Leonardo Paiva, coordenador de Radar da CISCEA, o investimento amplia a cobertura do monitoramento atmosférico no país. “O objetivo dessa aquisição é compor o mosaico da rede de radares meteorológicos. Com alcance de 400 km, o RMT 0200 amplia a cobertura do DECEA. Além da economia de energia proporcionada pela tecnologia em estado sólido, há ganhos de segurança e confiabilidade para a navegação aérea, especialmente na região amazônica”, afirmou.

O CEO da IACIT, Luiz Teixeira, destacou que o equipamento coloca o Brasil em posição de destaque na área de meteorologia. “O radar RMT 0200 é um grande avanço. É uma tecnologia moderna, dominada por poucos países, e que coloca a IACIT entre as líderes mundiais em dados meteorológicos por radar. Para nós, é motivo de orgulho contribuir com os esforços da Força Aérea Brasileira no fortalecimento da segurança dos céus do país e na busca pela autonomia tecnológica”, disse.

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, apontam que o Brasil registrou mais de 1.500 ocorrências de desastres naturais em 2024, grande parte associada a chuvas intensas.

Além do uso militar e aeronáutico, o radar pode ser integrado a centros de controle de emergências e Defesa Civil, oferecendo dados meteorológicos de alta resolução para apoio em situações críticas. O sistema é acessível por plataforma web, o que permite sua utilização simultânea por diferentes instituições em todo o país.