8 de agosto de 2025
Novo Rodrigo Hilbert? André Luiz Frambach mostra habilidades e web reage

Escrito por Portal Leo Dias
André Luiz Frambach compartilhou, nesta quinta-feira (7/8), um compilado de seus afazeres domésticos. O empenho fez com que ele fosse comparado com Rodrigo Hilbert, já conhecido pelas habilidades em casa. O ator, de 28 anos, mora com a esposa, a atriz Larissa Manoela, em uma mansão no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A publicação reúne montagem, consertos e manutenção em móveis, paredes e outras estruturas da residência. Ele aproveitou o conteúdo para responder os fãs e mais de dois milhões de seguidores que o questionam sobre o “sumiço” das redes sociais. “Vocês: ‘Tá muito sumido, André’. O motivo:..”, disse, na publicação que acompanha os registros.

Reprodução/@andreluizframbach
A própria Larissa Manoela confirmou o empenho do marido.Reprodução/@andreluizframbach
Reprodução Instagram @Larissamanoela
Reprodução Instagram @Larissamanoela
Reprodução Instagram @Larissamanoela
Reprodução Instagram @Larissamanoela
Reprodução: Instagram
Larissa Manoela e André Luiz Frambach na TailândiaReprodução: Instagram
Reprodução / Globo
Larissa Manoela e André Luiz Frambach no EncontroReprodução / Globo

“Isso é só 1% do que tem sido meus últimos meses hahahah, mas no fim tudo vale a pena e tudo é um processo! Particularmente eu amo, aprender, me desafiar, reconstruir, consertar, reformar mesmo obra sendo algo estressante ‘naturalmente’”, legendou André Luiz Frambach.

Nos comentários, fãs o elogiaram pelo empenho nas atividades: “É o mais novo encarregado de obras”, brincou um internauta. Outro acrescentou: “Ativou o modo multifunção”, enquanto um terceiro foi na direção contrária: “A melhor parte da obra é quando ela acaba”.

As felicitações relacionadas à Larissa Manoela e a comparação com o marido de Fernanda Lima também surgiram: “E assim a Lari teve a confirmação final que escolheu o marido certo”. Outros lembraram do galã: “Existe mais um igual ao Rodrigo Hilbert? Raridade, hein”. “Rodrigo Hilbert perdeu o posto, já era”. A própria Larissa também deu as caras: “E nem é meme. Ele tá que tá”.

