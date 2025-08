Nunes vai a ato Paulista sem Tarcísio e se aproxima do bolsonarismo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vai participar da manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista neste domingo (3/8). O prefeito paulistano não foi ao último ato bolsonarista em São Paulo, no dia 29 de junho. No entanto, na manifestação anterior, em abril, Nunes chegou a discursar no palanque e foi tratado como “anfitrião” pelo principal organizador do evento, pastor Silas Malafaia.

Sem o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que faz um procedimento no Hospital Albert Einstein, na zona oeste da capital, a ida de Nunes à Paulista é mais um gesto de aproximação do prefeito paulistano ao bolsonarismo.

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Manifestantes colocam faixas denunciando parlamentares que são contra a pauta da anistia

Homem fantasiado de estátua se manifesta contra o ministro do STF Alexandre de Moraes

Manifestantes trazem faixas em apoio ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Faixa mostra protesto contra o ministro do STF Alexandre de Moraes

Manifestante exibe faixa contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e o presidente Lula

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista 6

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem manifestação na Avenida Paulista

No ano passado, durante as eleições municipais, Nunes precisou se equilibrar entre afagos e criticas de Jair Bolsonaro e viu parte do eleitorado bolsonarista fazer campanha para o adversário Pablo Marçal (PRTB). O ex-presidente foi o responsável por indicar o Coronel Mello Araújo (PL), como vice-prefeito.

Em 25 de fevereiro de 2024, após uma discussão entre integrantes da pré-campanha de Nunes se ele deveria participar do ato bolsonarista ou não, o prefeito decidiu marcar presença na Paulista. O mesmo ocorreu no 7 de setembro do ano passado, quando o então candidato à reeleição fez uma aparição rápida, subiu no carro de som, tirou foto com o deputado Eduardo Bolsonaro, mas não fez o uso da palavra – o que levou o seu principal adversário nas eleições municipais, Guilherme Boulos (PSol), o apelidar de “bolsonarista envergonhado”.

Ato bolsonarista sem Bolsonaro

Essa é a 8ª manifestação nas ruas organizada pelo núcleo duro do bolsonarismo desde que Bolsonaro deixou a Presidência da República, em 2022. O ato deste domingo é o primeiro que não contará com a presença do ex-presidente. Uma das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determina que Bolsonaro não pode sair de casa aos finais de semana. Bolsonaro acompanaha as manifestações por vídeochamada.

Além da ausência do ex-presidente, o ato na Paulista também não contará com governadores. Tarcísio de Freitas (Republicanos) fará um procedimento médico no Hospital Albert Einstein na tarde deste domingo. Por outro lado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vai marcar presença na manifestação na Avenida Paulista.

Com o mote “reaja, Brasil”, o ato pretende marcar a reação da direita ao julgamento que avança no Supremos sobre tentativa de golpe de Estado, que teria sido liderada por Jair Bolsonaro. Na quarta-feira (30/7), o governo americano aplicou a lei Magnitsky contra Moraes, uma sanção que impede cidadãos estrangeiros de entrar nos Estados Unidos e realizar transações financeiras com empresas americanas.