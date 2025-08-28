Nutrição em Pauta: o que a saúde intestinal revela sobre sua pele

A ciência por trás da beleza: como o intestino afeta a pele
Você já ouviu falar que a pele é o espelho do intestino? Cada vez mais estudos científicos comprovam que a saúde intestinal tem impacto direto sobre a aparência e qualidade da pele. Isso se dá principalmente pelo chamado eixo intestino-pele, uma comunicação entre o sistema digestivo, imunológico e endócrino que influencia processos inflamatórios, hormonais e oxidativos no organismo.
Quando o intestino está em desequilíbrio — seja por disbiose, constipação, alimentação pobre em fibras ou uso excessivo de ultraprocessados — é comum surgirem manifestações como:
-
Acne e oleosidade excessiva
-
Rosácea e vermelhidão
-
Descamação, sensibilidade e coceiras
-
Pele sem viço e envelhecimento precoce
O que a alimentação tem a ver com isso?
A base de uma pele bonita começa com uma boa alimentação. O intestino saudável garante:
-
Melhor absorção de vitaminas e minerais (como zinco, selênio e vitaminas do complexo B e C)
-
Equilíbrio da microbiota, com menor produção de toxinas inflamatórias
-
Regulação hormonal, essencial para prevenir acne e oleosidade
-
Controle glicêmico, que evita picos de insulina que estimulam oleosidade e inflamação
Aliados da saúde intestinal e da beleza da pele
|Alimento/Nutriente
|Benefício na pele
|Ação intestinal
|Fibras (aveia, chia)
|Controle da oleosidade e viço da pele
|Nutrem bactérias benéficas
|Probióticos naturais (kefir, iogurte natural, kombucha)
|Reduz inflamação e melhora acne
|Repovoam a flora intestinal
|Prebióticos (banana verde, alho, cebola, aspargos)
|Aumentam a ação dos probióticos
|Favorecem o crescimento de boas bactérias
|Antioxidantes (frutas vermelhas, cúrcuma, cacau)
|Proteção contra envelhecimento precoce
|Reduzem estresse oxidativo
|Água
|Hidratação de dentro para fora
|Favorece funcionamento intestinal
Atenção!
-
O uso excessivo de adoçantes artificiais, álcool e alimentos ultraprocessados pode desequilibrar a flora intestinal e favorecer inflamações na pele.
-
Restrição severa de gorduras boas prejudica a hidratação e elasticidade da pele.
E a suplementação, ajuda?
Sim! Alguns suplementos com boa base científica para saúde intestinal e da pele são:
-
Glutamina: melhora a integridade da mucosa intestinal
-
Probióticos: regulação da microbiota e sistema imune
-
Colágeno + vitamina C: para firmeza e regeneração cutânea
-
Ômega 3: ação anti-inflamatória potente
Mas atenção: a escolha deve ser individualizada, com orientação do nutricionista.
O cuidado com a pele vai muito além de cremes e skincare. A beleza verdadeira começa no prato e passa pelo intestino. Se você sofre com acne, pele oleosa, ressecamento ou sensibilidade, vale investigar a saúde intestinal com um nutricionista. A pele agradece de dentro para fora!
Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .
*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302
Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.
Instagram: @luanadiniznutricionista
Contato: (68) 99973-0101