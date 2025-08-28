Nutrição em Pauta: o que a saúde intestinal revela sobre sua pele

A ciência por trás da beleza: como o intestino afeta a pele

Você já ouviu falar que a pele é o espelho do intestino? Cada vez mais estudos científicos comprovam que a saúde intestinal tem impacto direto sobre a aparência e qualidade da pele. Isso se dá principalmente pelo chamado eixo intestino-pele, uma comunicação entre o sistema digestivo, imunológico e endócrino que influencia processos inflamatórios, hormonais e oxidativos no organismo.

Quando o intestino está em desequilíbrio — seja por disbiose, constipação, alimentação pobre em fibras ou uso excessivo de ultraprocessados — é comum surgirem manifestações como:

Acne e oleosidade excessiva

Rosácea e vermelhidão

Descamação, sensibilidade e coceiras

Pele sem viço e envelhecimento precoce

O que a alimentação tem a ver com isso?

A base de uma pele bonita começa com uma boa alimentação. O intestino saudável garante:

Melhor absorção de vitaminas e minerais (como zinco, selênio e vitaminas do complexo B e C)

Equilíbrio da microbiota , com menor produção de toxinas inflamatórias

Regulação hormonal , essencial para prevenir acne e oleosidade

Controle glicêmico, que evita picos de insulina que estimulam oleosidade e inflamação

Aliados da saúde intestinal e da beleza da pele

Alimento/Nutriente Benefício na pele Ação intestinal Fibras (aveia, chia) Controle da oleosidade e viço da pele Nutrem bactérias benéficas Probióticos naturais (kefir, iogurte natural, kombucha) Reduz inflamação e melhora acne Repovoam a flora intestinal Prebióticos (banana verde, alho, cebola, aspargos) Aumentam a ação dos probióticos Favorecem o crescimento de boas bactérias Antioxidantes (frutas vermelhas, cúrcuma, cacau) Proteção contra envelhecimento precoce Reduzem estresse oxidativo Água Hidratação de dentro para fora Favorece funcionamento intestinal Atenção!

O uso excessivo de adoçantes artificiais, álcool e alimentos ultraprocessados pode desequilibrar a flora intestinal e favorecer inflamações na pele.

Restrição severa de gorduras boas prejudica a hidratação e elasticidade da pele.

E a suplementação, ajuda?

Sim! Alguns suplementos com boa base científica para saúde intestinal e da pele são:

Glutamina : melhora a integridade da mucosa intestinal

Probióticos : regulação da microbiota e sistema imune

Colágeno + vitamina C : para firmeza e regeneração cutânea

Ômega 3: ação anti-inflamatória potente

Mas atenção: a escolha deve ser individualizada, com orientação do nutricionista.

O cuidado com a pele vai muito além de cremes e skincare. A beleza verdadeira começa no prato e passa pelo intestino. Se você sofre com acne, pele oleosa, ressecamento ou sensibilidade, vale investigar a saúde intestinal com um nutricionista. A pele agradece de dentro para fora!

Referências científicas

