28/08/2025
Nutrição em Pauta: o que a saúde intestinal revela sobre sua pele

Problemas como acne, oleosidade e rosácea podem ter origem na alimentação e na saúde intestinal. Entenda como cuidar da pele de dentro para fora

A ciência por trás da beleza: como o intestino afeta a pele

Você já ouviu falar que a pele é o espelho do intestino? Cada vez mais estudos científicos comprovam que a saúde intestinal tem impacto direto sobre a aparência e qualidade da pele. Isso se dá principalmente pelo chamado eixo intestino-pele, uma comunicação entre o sistema digestivo, imunológico e endócrino que influencia processos inflamatórios, hormonais e oxidativos no organismo.

Quando o intestino está em desequilíbrio — seja por disbiose, constipação, alimentação pobre em fibras ou uso excessivo de ultraprocessados — é comum surgirem manifestações como:

  • Acne e oleosidade excessiva

  • Rosácea e vermelhidão

  • Descamação, sensibilidade e coceiras

  • Pele sem viço e envelhecimento precoce

O que a alimentação tem a ver com isso?

A base de uma pele bonita começa com uma boa alimentação. O intestino saudável garante:

  • Melhor absorção de vitaminas e minerais (como zinco, selênio e vitaminas do complexo B e C)

  • Equilíbrio da microbiota, com menor produção de toxinas inflamatórias

  • Regulação hormonal, essencial para prevenir acne e oleosidade

  • Controle glicêmico, que evita picos de insulina que estimulam oleosidade e inflamação

Aliados da saúde intestinal e da beleza da pele

Alimento/Nutriente Benefício na pele Ação intestinal
Fibras (aveia, chia) Controle da oleosidade e viço da pele Nutrem bactérias benéficas
Probióticos naturais (kefir, iogurte natural, kombucha) Reduz inflamação e melhora acne Repovoam a flora intestinal
Prebióticos (banana verde, alho, cebola, aspargos) Aumentam a ação dos probióticos Favorecem o crescimento de boas bactérias
Antioxidantes (frutas vermelhas, cúrcuma, cacau) Proteção contra envelhecimento precoce Reduzem estresse oxidativo
Água Hidratação de dentro para fora Favorece funcionamento intestinal

Atenção!

  • O uso excessivo de adoçantes artificiais, álcool e alimentos ultraprocessados pode desequilibrar a flora intestinal e favorecer inflamações na pele.

  • Restrição severa de gorduras boas prejudica a hidratação e elasticidade da pele.

E a suplementação, ajuda?

Sim! Alguns suplementos com boa base científica para saúde intestinal e da pele são:

  • Glutamina: melhora a integridade da mucosa intestinal

  • Probióticos: regulação da microbiota e sistema imune

  • Colágeno + vitamina C: para firmeza e regeneração cutânea

  • Ômega 3: ação anti-inflamatória potente

Mas atenção: a escolha deve ser individualizada, com orientação do nutricionista.

O cuidado com a pele vai muito além de cremes e skincare. A beleza verdadeira começa no prato e passa pelo intestino. Se você sofre com acne, pele oleosa, ressecamento ou sensibilidade, vale investigar a saúde intestinal com um nutricionista. A pele agradece de dentro para fora!

Referências científicas

  • Salem, I., et al. The gut microbiome as a major regulator of the gut-skin axis. Frontiers in Microbiology, 2018.

  • Bowe, W. P., et al. Acne vulgaris, probiotics and the gut-brain-skin axis – back to the future? Gut Pathogens, 2011.

  • De Pessemier, B., et al. Gut–skin axis: current knowledge of the interrelationship between microbial dysbiosis and skin conditions. Microorganisms, 2021.

  • O’Neill, C. A., et al. The skin microbiome and its role in acne. Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery, 2020.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

