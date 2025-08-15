O álcool encolhe o cérebro? Entenda o que diz a ciência

Beber álcool diminui o tamanho do seu cérebro? Um novo estudo, publicado na revista Nature Communications, conectou o consumo de bebidas alcoólicas à redução do volume cerebral. A descoberta surpreende e levanta questionamentos importantes sobre nossos hábitos.

Pesquisadores analisaram dados de 36 mil britânicos com idade média de 63 anos. Dessa forma, conseguiram identificar uma clara relação entre a quantidade de álcool ingerida e as alterações na massa cerebral. Fatores como a idade dos participantes foram cuidadosamente considerados.

Do total, 53% dos participantes eram mulheres e 2,9 mil declararam não beber álcool. Os cientistas compararam exames de imagem do cérebro, que detalhavam massa branca e cinzenta, com os relatos de consumo. Assim, obtiveram resultados mais precisos.

