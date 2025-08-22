22/08/2025
Universo POP
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”

“O Bittar tem a cara do PL”, diz Ulysses no evento de filiação do senador, em Rio Branco

A filiação de Bittar acontece nesta sexta-feira em Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

No evento de filiação do senador Márcio Bittar ao PL, que ocorreu nesta sexta-feira (22), no auditório da Uninorte, o deputado coronel Ulysses, do União Brasil, fez uma fala destacando a afinidade entre o partido e o senador.

O deputado também expressou sua satisfação em participar do evento/ Foto: ContilNet

“Eu acho que o PL tem a cara do senador Márcio Bittar, que também é um político de direita, político que defende princípios conservadores, princípios cristãos, defende Deus, Pátria, Família, Liberdade, a verdadeira democracia, e juntamente com o nosso presidente Bolsonaro, que é um perseguido político hoje desse desgoverno Lula, nós entendemos que ele é um grande nome para uma reeleição dentro do Senado”, afirmou.

O deputado também expressou sua satisfação em participar do evento, dizendo:

“Então gostamos e temos a honra de poder prestigiar esse evento de filiação dele ao PL. O meu Brasil, que é o meu partido, sente a perda, mas a gente entende que é um caminho novo que ele tem que seguir”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.