“O Bittar tem a cara do PL”, diz Ulysses no evento de filiação do senador, em Rio Branco

No evento de filiação do senador Márcio Bittar ao PL, que ocorreu nesta sexta-feira (22), no auditório da Uninorte, o deputado coronel Ulysses, do União Brasil, fez uma fala destacando a afinidade entre o partido e o senador.

“Eu acho que o PL tem a cara do senador Márcio Bittar, que também é um político de direita, político que defende princípios conservadores, princípios cristãos, defende Deus, Pátria, Família, Liberdade, a verdadeira democracia, e juntamente com o nosso presidente Bolsonaro, que é um perseguido político hoje desse desgoverno Lula, nós entendemos que ele é um grande nome para uma reeleição dentro do Senado”, afirmou.

O deputado também expressou sua satisfação em participar do evento, dizendo:

“Então gostamos e temos a honra de poder prestigiar esse evento de filiação dele ao PL. O meu Brasil, que é o meu partido, sente a perda, mas a gente entende que é um caminho novo que ele tem que seguir”.