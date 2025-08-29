O Boticário apresenta EGEO CoguMellow, fragrância inovadora com cogumelo e aroma doce e frutado

Com o olhar de vanguarda da perfumaria nacional, O Boticário surpreende novamente com a nova fragrância EGEO CoguMellow, que traz para o mercado um novo gourmand com o cogumelo Boletus Edulis*, ingrediente inédito da perfumaria. A novidade chega para duplar com a primeira versão da linha, EGEO Cogu, que surpreendeu os consumidores e gerou curiosidade dos lovers da marca para conhecerem o olfativo inédito da perfumaria no mundo.

Egeo CoguMellow é um frutal gourmand que surpreende na combinação das notas de destaque: smoothie de pêra e baunilha de madagascar com o acorde de cogumelo, enquanto Egeo Cogu, um oriental frutal de notas gourmands e amadeiradas, com amora e crème brullè e o acorde de cogumelo com grande presença. A novidade é mais frutal e ideal para o dia a dia, enquanto a outra versão tem a potência do gourmand mais sofisticado.

As duas versões de fragrâncias com o exclusivo acorde de cogumelo e assinaturas olfativas desenvolvidas pela renomada casa de fragrâncias alemã, Symrise, chegam ao consumidor com mais uma inovação da proposta de layering, técnica de sobreposição na perfumaria que permite a combinação no uso. As diferentes proporções de borrifadas de EGEO CoguMellow e Cogu resultam em um universo de possibilidades e a combinação ideal para cada um, conforme a personalidade, preferências pessoais e ocasiões de uso. A marca testou seis combinações, que permeiam efeitos mais frutais, doces ou equilibrados entre os dois universos.

O lançamento reforça a liderança da marca na perfumaria, com tradição de mais de 45 anos, na vanguarda da categoria e propondo inovações relevantes para o mercado mundial. “A escolha de trazer um ingrediente disruptivo e inédito no mercado de perfumaria mundial para EGEO, se conecta com a verdade da marca e dos consumidores que estão em busca constante de novas possibilidades e experiências irreverentes e autênticas. EGEO CoguMellow chega para surpreender com um novo gourmand combinado as notas de cogumelo. É um olfativo que se diferencia de EGEO Cogu, mas que se combinam, por meio da orientação de composições com a técnica de layering, trazendo uma experiência olfativa totalmente nova”, explica Fernanda Marques, diretora da categoria de Perfumaria do Grupo Boticário.

EGEO CoguMellow e Cogu estão disponíveis em edição limitada, com 10% de desconto até o dia 31 de agosto, em todas as lojas físicas do país, no e-commerce da marca, além do app do Boticário, para as versões Android e iOS e via revendedores pelo Encontre Boticário. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – contato oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo link.

Serviço:

Egeo CoguMellow Desodorante Colônia 90 ml – Preço sugerido: R$ 154,90

Egeo CoguMellow Desodorante Colônia é uma fragrância para surpreender. O frutal gourmand, traz a combinação inusitada do Cogumelo Boletus Edulis* com notas frutais e gourmands, como o smoothie de pêra e a baunilha de madagascar, ideal para o dia a dia.