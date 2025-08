“O Brasil vai parar”: apoiadores de Bolsonaro fazem protesto contra prisão domiciliar

Manifestantes se reuniram na Av. Paulista, em São Paulo, e em regiões de Brasília

Manifestantes protestaram contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nesta terça-feira (4/8). Vídeos nas redes sociais mostram apoiadores do ex-presidente na Avenida Paulista, em São Paulo, e na Torre de TV de Brasília.

Os bolsonaristas fizeram um buzinaço e gritavam palavras de ordem. “Nós não vamos parar. Vamos parar as ruas do Brasil. Pelo Bolsonaro e pela nossa liberdade. Fora, Moraes!”, disse um deles. Em outro vídeo, um organizador usa o megafone para “convocar a nação brasileira para uma paralização nacional”, enquanto é festejado por outras pessoas.

O condomínio Solar de Brasília, onde o Jair Bolsonaro mora e cumprirá prisão domiciliar, também na capital federal, também foi palco dos protestos. Centenas de manifestantes se reuniram na entrada da propriedade, que reforçou a segurança para proibir a entrada sem permissão e evitar a confusão entre os presentes. O grupo chegou por volta das 23h.

A expectativa inicial dos manifestantes era deixar a Torre de TV rumo à Esplanada dos Ministérios e à Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, o órgão determinou o isolamento da área. A Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a segurança e bloqueou a via que dá acesso ao local.

Em São Paulo, o centro das manifestações foi a Avenida Paulista. Alguns indivíduos portanto bandeiras do Brasil também gritaram palavras de protesto, sobretudo contra Alexandre de Moraes e o STF. “Fora, Moraes”, gritava um bolsonarista, enquanto outros mostravam cartazes com “Fora, Xandão”. Em outro vídeo, um rapaz fala em parar o ministro: “A gente está começando o movimento ‘O Brasil tem que parar’. Ou a gente para Alexandre de Moraes, ou ele acaba com nossa economia e nossa liberdade”.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (4/8). A decisão alega que o ex-presidente da República está atrapalhando o processo do qual é réu pela tentativa de golpe. O político está proibido de utilizar aparelhos eletrônicos e receber visitas, exceto familiares e os advogados.