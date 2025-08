“O melhor de todos os tempos”, diz prefeito de Feijó sobre Festival do Açaí

O prefeito de Feijó, delegado Railson Ferreira, publicou nesta segunda-feira (4) um vídeo em suas redes sociais para celebrar o lançamento oficial da blusa do Festival do Açaí 2025, tradicional evento do município que este ano acontece de 14 a 17 de agosto.

Na publicação, o gestor demonstrou entusiasmo com os preparativos e afirmou que a expectativa é realizar a “melhor e maior” edição do festival. Segundo ele, a estrutura do evento está sendo organizada para receber com qualidade tanto os visitantes quanto os moradores da cidade.

“Faltam 10 dias para o Festival do Açaí. A nossa equipe está trabalhando a todo o vapor para que as pessoas de fora sejam bem-vindas e as pessoas do nosso município possam prestigiar esse momento que acontecerá em breve”, destacou o prefeito.

A festa contará com quatro grandes atrações nacionais, contemplando diferentes estilos musicais. Estão confirmadas as apresentações de Dilsinho, Lucas Lucco, Natanzinho e Banda Magníficos, que prometem animar o público nas noites do festival.

O Festival do Açaí é um dos eventos culturais mais importantes do interior do Acre, celebrando não apenas a música, mas também a tradição local, a produção do açaí e o artesanato regional. A blusa oficial, apresentada no vídeo, é um dos símbolos mais aguardados pelo público e marca o início da contagem regressiva para os dias de festa.

