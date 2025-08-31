“O mundo não é ruim, só está mal frequentado”: relembre frases de Fernando Verissimo

Morto neste sábado (30), em Porto Alegre, aos 88 anos, vítima de complicações de uma pneumonia, Luis Fernando Verissimo deixa um legado imenso para a literatura e para a crônica brasileira.

Filho de Erico Verissimo, tornou-se um dos autores mais populares do país, com mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas.

Sua obra transitou entre o humor, a crítica social e a observação do cotidiano, sempre em frases curtas, inteligentes e memoráveis.

Nas páginas de jornais, livros, na televisão ou no teatro, Verissimo soube combinar ironia e ternura para provocar risos e reflexões sobre a vida, a política e a condição humana.

Confira algumas das frases mais célebres do escritor:



“O mundo não é ruim, só está mal frequentado.”

“Não sei para onde caminha a humanidade. Mas, quando souber, vou para o outro lado.”

“A verdade é que a gente não faz filhos. Só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte-final.”

“Tem muita gente honesta neste país. Só não se identificam para não ficar de fora se aparecer um bom negócio.”

“Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas.”