“O mundo não é ruim, só está mal frequentado”: relembre frases de Fernando Verissimo

Morto neste sábado (30), em Porto Alegre, aos 88 anos, vítima de complicações de uma pneumonia, Luis Fernando Verissimo deixa um legado imenso para a literatura e para a crônica brasileira.
Filho de Erico Verissimo, tornou-se um dos autores mais populares do país, com mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas.
Sua obra transitou entre o humor, a crítica social e a observação do cotidiano, sempre em frases curtas, inteligentes e memoráveis.
Nas páginas de jornais, livros, na televisão ou no teatro, Verissimo soube combinar ironia e ternura para provocar risos e reflexões sobre a vida, a política e a condição humana.
Confira algumas das frases mais célebres do escritor:
“O mundo não é ruim, só está mal frequentado.”
“Não sei para onde caminha a humanidade. Mas, quando souber, vou para o outro lado.”
“A verdade é que a gente não faz filhos. Só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte-final.”
“Tem muita gente honesta neste país. Só não se identificam para não ficar de fora se aparecer um bom negócio.”
“Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas.”
“Você só sabe até onde pode ir quando já foi.”
“Resignemo-nos à ignorância, que é a forma mais cômoda de sabedoria.”
“Viva todos os dias como se fosse o último. Um dia você acerta.”
“Vou morrer sem realizar o meu grande sonho: não morrer nunca.”
“Conhece-te a ti mesmo, mas não fique íntimo.”
“A vida é a melhor coisa que eu conheço para passar o tempo.”
“Meu medo é que tenha outra vida após a morte, mas que seja só para debater esta.”
“No Brasil o fundo do poço é apenas uma etapa.”
“Se o mundo está correndo para o abismo, chegue para o lado e deixe ele passar.”
“Só há o agora. Tempo passado é lembrança e tempo futuro é adivinhação. Só o presente é tempo legítimo.”