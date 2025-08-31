“O mundo não é ruim, só está mal frequentado”: relembre frases de Fernando Verissimo

Humor, ironia e frases que marcaram gerações compõem a obra do escritor morto aos 88 anos em Porto Alegre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Morto neste sábado (30), em Porto Alegre, aos 88 anos, vítima de complicações de uma pneumonia, Luis Fernando Verissimo deixa um legado imenso para a literatura e para a crônica brasileira.

Luis Fernando Verissimo — Foto: Divulgação

Filho de Erico Verissimo, tornou-se um dos autores mais populares do país, com mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas.

Sua obra transitou entre o humor, a crítica social e a observação do cotidiano, sempre em frases curtas, inteligentes e memoráveis.

Nas páginas de jornais, livros, na televisão ou no teatro, Verissimo soube combinar ironia e ternura para provocar risos e reflexões sobre a vida, a política e a condição humana.

Confira algumas das frases mais célebres do escritor:

“O mundo não é ruim, só está mal frequentado.”

“Não sei para onde caminha a humanidade. Mas, quando souber, vou para o outro lado.”

“A verdade é que a gente não faz filhos. Só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte-final.”

“Tem muita gente honesta neste país. Só não se identificam para não ficar de fora se aparecer um bom negócio.”

“Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas.”

“Você só sabe até onde pode ir quando já foi.”

“Resignemo-nos à ignorância, que é a forma mais cômoda de sabedoria.”

“Viva todos os dias como se fosse o último. Um dia você acerta.”

“Vou morrer sem realizar o meu grande sonho: não morrer nunca.”

“Conhece-te a ti mesmo, mas não fique íntimo.”

“A vida é a melhor coisa que eu conheço para passar o tempo.”

“Meu medo é que tenha outra vida após a morte, mas que seja só para debater esta.”

“No Brasil o fundo do poço é apenas uma etapa.”

“Se o mundo está correndo para o abismo, chegue para o lado e deixe ele passar.”

“Só há o agora. Tempo passado é lembrança e tempo futuro é adivinhação. Só o presente é tempo legítimo.”

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.