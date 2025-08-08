8 de agosto de 2025
​O Papel do Congresso e a Política de Narrativas no Brasil

Escrito por Metrópoles
​o-papel-do-congresso-e-a-politica-de-narrativas-no-brasil

O cientista político Hussein Kalout oferece uma análise crítica sobre o comportamento dos parlamentares brasileiros, sugerindo que a “política do ridículo” se tornou a tônica no Congresso. Sua avaliação aponta para uma preocupante perda de decoro e uma atuação que prioriza a obstrução e o conflito em detrimento do trabalho legislativo. Questiona, portanto, a eficácia de manobras políticas que não trazem benefícios concretos para a população.

​Kalout ressalta que, ao final dos recentes embates, como a tentativa de forçar pautar a anistia através de um motim, por exemplo, não há vencedores:

“Quem perde é o Brasil, quem perde é o cidadão que não vê nada de prático que foi ganho para melhorar a vida dele”

Essa percepção é corroborada pela falta de avanço em pautas econômicas e sociais, enquanto o debate público se concentra em narrativas polarizadas que, segundo ele, só interessam aos fanáticos que estão desconectados da realidade.

​A discussão sobre o fim do foro privilegiado e a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro é vista pelo cientista político como um teatro político.

Ele argumenta que os parlamentares não têm interesse real em eliminar o foro, por ser um instrumento de proteção pessoal, e que a anistia é uma pauta complexa, rejeitada por parte da própria direita tradicional, que não quer se associar ao “golpismo” e busca recuperar o poder.

​Assista à análise completa de Hussein Kalout no vídeo:

