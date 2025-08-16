O passatempo de Bolsonaro na prisão domiciliar

Preso em casa sem poder usar celular e computador, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem recorrido à televisão como principal passatempo.

Segundo aliados que o visitaram nos últimos dias, Bolsonaro gasta a maior parte do dia assistindo canais de notícias e jogos de futebol na TV.

Ex-presidente Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

Apoiadores em frente ao condomínio de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O ex-presidente tem optado por receber as visitas na parte interior da casa, localizada no bairro Jardim Botânico, área nobre de Brasília.

O temor de Bolsonaro, de acordo com aliados, é de ser fotografado ou filmado pela imprensa ou opositores na área externa de sua residência.