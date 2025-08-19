“O que mais quero é pegar vocês”, declara Lyanco sobre Cruzeiro

A história do maior clássico do estado de Minas Gerais vai ganhar mais um episódio em 2025. Na última terça-feira (12/8), a CBF sorteou Atlético-MG e Cruzeiro para se enfrentarem nas quartas de final da Copa do Brasil. Antes da bola rolar, o zagueiro Lyanco provocou o rival em um comentário nas redes sociais.

O zagueiro provocou o rival Cruzeiro nas redes sociais

O jogador do alvinegro respondeu à uma postagem de uma matéria que citava o zagueiro como desfalque para a partida diante do Godoy Cruz, pela Sul-americana e para o jogo de ida contra o Cruzeiro na semana seguinte, pela Copa do Brasil:

“Kkkkk esses cruzeirenses. O que mais quero é pegar vocês. Comemora não!”, escreveu Lyanco.

O Atlético-MG informou neste domingo (17/8) que o zagueiro teve lesão confirmada na coxa esquerda após realização de exames.

A partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Cruzeiro, será no dia 27 de agosto, na Arena MRV, e a volta, em 11 de setembro, no Mineirão.

O zagueiro tem um histórico de provocações à Raposa. Em fevereiro, Galo e Cruzeiro se enfrentaram pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético-MG venceu o clássico por 2 x 0, com dois gols de Hulk. Em uma das vezes que o camisa 7 balançou as redes, Lyanco foi até em direção à torcida cruzeirense e simulou estar passando maquiagem, em provocação aos torcedores.

Na história da competição, os clubes se enfrentaram em dois confrontos mata-mata, e cada time levou a melhor uma vez. Em 2014, o Galo foi campeão do torneio sobre o Cabuloso. Em 2019, a Raposa eliminou o rival também nas quartas de final.

Além dos jogos das quartas, o chaveamento até a final já foi definido. Com Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians e Athletico de um lado e Vasco, Botafogo, Fluminense e Bahia de outro. Os embates tem como data base de realização 27 de agosto e 11 de setembro.

Os mandos de campo também foram definidos. Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e Corinthians decidem em casa.