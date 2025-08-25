O que se sabe sobre assalto à casa de ex-mulher e sogros de Bolsonaro

A casa dos ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, foi invadida nesse domingo (24/8). Assaltantes armados fizeram reféns o casal e a ex-esposa de Bolsonaro Rogéria Nantes Bolsonaro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relatou, nas redes sociais, que os avós, com mais de 80 anos, e a mãe foram mantidos no imóvel com os criminosos por mais de uma hora.

“Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns, na casa deles em Resende/RJ. E não foi um simples assalto. Graças a Deus, estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, contou o filho mais velho do ex-mandatário.

Segundo Flávio, os criminosos abordaram a mãe dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber “onde estava o dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós”.

De acordo com ele, os assaltantes reviraram a casa inteira e, sem encontrar nada, levaram alguns anéis. Também fugiram com o carro do avô. “Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve, esses marginais covardes serão encontrados”, completou Flávio.

Em vídeo postado pelo senador, Rogéria — que também é mãe do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) — relatou o ocorrido. Nas imagens, é possível ver portas e gavetas de armários abertas, e diversos objetos espalhados pelo chão e móveis da casa, que fica no bairro Vila Julieta.

“Levaram celular, levaram algumas jóias. Eles estavam procurando dinheiro. Eles vieram certos porque disseram que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá”, disse. “Parece que já veio mandado”, acrescentou.

Rogéria afirma, ainda, que os assaltantes eram da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo ela, os assaltantes usaram luvas, mas tiraram para colocar fita adesiva nas bocas dos reféns.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso como roubo com privação de liberdade e busca identificar a identidade dos autores do crime a partir de imagens de câmeras de segurança da região.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 37º BPM recuperaram o carro pertencente à família. Não foram divulgadas informações sobre o modelo do automóvel e o local em que foi encontrado.

“Ordens de Moraes?”, questiona Eduardo

Eduardo Bolsonaro também publicou um vídeo nas redes sociais sobre o caso e insinuou que a culpa seria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Ordens de Moraes? Até onde vai a sede de vingança desse homem? Até onde irá a obediência cega de policiais que cumprem suas ordens sem questionar? Hoje, agradeço a Deus por eles estarem vivos”, escreveu Eduardo na rede social X.

“Uma cena de terror que nenhuma família deveria passar. E tudo isso acontece depois dos vazamentos seletivos e perseguições de Moraes, que expõem nossos familiares como alvos simples”, criticou o deputado.

Ele questionou, ainda, quem estaria por trás do assalto.