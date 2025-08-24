OAB alerta: criminosos usam IA e se passam por juízes e promotores

O golpe do falso advogado está cada vez mais refinado. A presidente da OAB-MT, Gilsela Cardoso, revela que criminosos também estão se passando por promotores de Justiça e juízes para tentar ludibriar pessoas. Além disso, criminosos passaram a utilizar as ferramentas de inteligência artificial (IA) para tornar o golpe cada vez mais difícil de ser identificado.

“Eles ligam e dizem: ‘Olha, eu sou o promotor do seu caso. É juiz mandando mensagem’. Estão avançando, já estão saindo do advogado, estão indo pro juiz, pro promotor”, revela Gisela, durante entrevista especial ao RD News, parceiro do Metrópoles.

