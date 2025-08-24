Obras da Rua Pedro Alexandrino, em Feijó, podem ter contrato rompido por atrasos

As obras da Rua Pedro Alexandrino, em Feijó, seguem em atraso e têm causado transtornos à população. A execução do serviço é de responsabilidade de uma empresa contratada pelo Governo do Estado, mas, segundo o prefeito Railson Ferreira, o andamento está comprometido por omissão da contratada.

O Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) já notificou a empresa em duas ocasiões. De acordo com Railson, uma terceira notificação será encaminhada na próxima semana, o que pode resultar no rompimento do contrato.

“Estamos cientes dos transtornos que esses atrasos causam, especialmente em dias de chuva, e continuaremos a trabalhar para que a obra seja concluída o mais breve possível. Confio no Deracre e na presidente Sula e torço para que essa empresa seja desligada pelos prejuízos que vem causando”, destacou o prefeito.

Enquanto busca soluções em diálogo com a empresa, Railson também reforçou que a prefeitura acompanha de perto a situação, mesmo não sendo responsável direta pelo contrato.

Moradores reclamam que a rua se tornou de difícil acesso, com acúmulo de lama em dias chuvosos e poeira em períodos de estiagem. Alguns relatam riscos de acidentes e pedem agilidade para a conclusão da obra.

