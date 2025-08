Obras do Viaduto da Avenida Ceará entram em fase de escavações; via será interditada

O governo do Acre, em colaboração com a Prefeitura de Rio Branco, anunciou o início da fase de escavações para o rebaixamento da Avenida Ceará, parte das obras do Complexo Viário da região.

Essa etapa é fundamental para a construção do futuro viaduto e terá início na próxima terça-feira (5), conforme informações da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), além da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

Com o avanço das obras, a Avenida Ceará será totalmente interditada a partir das 6h do dia 5, no trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. O gestor da Seop, Ítalo Lopes, ressaltou a importância dessa intervenção, que é uma das mais significativas para a mobilidade urbana em Rio Branco.

“Essa é uma obra estratégica, determinada pelo governador Gladson Camelí, que tem investido significativamente em infraestrutura para melhorar a mobilidade na capital. O viaduto da Avenida Ceará ajudará a eliminar gargalos históricos no trânsito, proporcionando mais segurança e fluidez tanto para motoristas quanto para pedestres”, afirmou Lopes.

Para detalhar a nova fase da obra e as ações de mobilidade urbana, o governo do Estado e a Prefeitura convidam a imprensa para uma coletiva que ocorrerá às 11h da segunda-feira (4), na sede da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

Durante o período de interdição, a Seop e a RBTrans implementarão rotas temporárias para o transporte público, e veículos particulares serão direcionados a trajetos alternativos. O acesso à área interditada será limitado a moradores, trabalhadores e clientes de estabelecimentos comerciais, que continuarão suas atividades normalmente. Todas as medidas serão explicadas em detalhes durante a coletiva.