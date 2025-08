Obras do viaduto: trecho da Avenida Ceará será totalmente interditado a partir de terça-feira

A partir das 6h da próxima terça-feira, 5 de agosto, o trecho da Avenida Ceará entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, em Rio Branco, será totalmente interditado para o início da fase de escavações do Complexo Viário da Avenida Ceará. A interdição marca uma etapa crucial da obra: o rebaixamento da via para a construção do futuro viaduto.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (1) pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

Segundo o secretário da Seop, Ítalo Lopes, esta é uma das maiores intervenções em mobilidade urbana já realizadas na capital acreana. “O viaduto da Avenida Ceará vai eliminar gargalos históricos no trânsito e garantir mais segurança e fluidez para motoristas e pedestres todos os dias”, destacou.

Para detalhar as mudanças e os impactos da nova fase da obra, o governo do Estado e o Município convidam a imprensa para uma coletiva na próxima segunda-feira, 4, às 11h, na sede da Secretaria de Estado de Governo (Segov), na própria Avenida Ceará, nº 1624.

Rotas alternativas e transporte público

Durante o período de interdição, a circulação será restrita apenas a moradores, trabalhadores e clientes de estabelecimentos localizados no trecho afetado. O funcionamento do comércio local será mantido normalmente.

A Seop e a RBTrans já definiram rotas alternativas para veículos particulares e linhas de transporte coletivo. Os detalhes sobre as novas rotas e desvios serão divulgados durante a coletiva de imprensa.

Investimento superior a R$ 30 milhões

O Complexo Viário da Avenida Ceará é fruto de um convênio firmado entre o governo do Acre e o governo federal, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

O valor total da obra supera os R$ 30 milhões, dos quais mais de R$ 17 milhões são oriundos de emenda parlamentar. O restante corresponde à contrapartida do governo estadual.

A expectativa é que, após a conclusão, o viaduto traga melhorias significativas ao tráfego em uma das vias mais movimentadas da capital.