Oficial de justiça é procurado após atirar em cachorro em GO

Goiânia – Um oficial de justiça está sendo procurado pela polícia, após atirar contra um cachorro em Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano. Segundo a Polícia Civil, o homem já tem antecedentes criminais e não tem autorização para andar ou trabalhar armado.

O caso aconteceu nessa sexta-feira (22/8). De acordo com a denunciante, o oficial de justiça foi entregar uma intimação e, ao sair da residência, o cachorro se aproximou, aparentemente, querendo brincar e foi afastado com uma vara. Em seguida, o cachorro deu a volta no veículo que o homem entrou e colocou as patas no capô, momento em que o acusado pegou uma pistola e disparou contra o animal.

Ferido, o cachorro fugiu gritando, e foi posteriormente socorrido pela mulher que presenciou a ação. Ela cuida do animal atingido e de outros dois animais que vivem na rua. Câmeras de segurança registraram a cena.

Armas de calibre restrito

Ao tomar conhecimento do caso, agentes da Polícia Civil foram até a casa do oficial, que não estava no imóvel. Com autorização da esposa dele, os policiais entraram no local, e encontraram uma espingarda e várias munições, algumas de calibre restrito.

De acordo com a PCGO, o acusado poderá ser autuado em flagrante, tanto por porte ilegal da arma de fogo de uso restrito quanto por maus-tratos a animais. Os delitos, juntos, têm pena de reclusão que pode chegar a 10 anos.

Ainda segundo a corporação, o oficial de justiça já havia sido indiciado anteriormente por dano, e por porte ilegal de arma de fogo. O delegado que investiga o caso, Humberto Soares, afirmou que um representante da justiça afirmou que o servidor está afastado da função.

O oficial de justiça não teve o nome divulgado.