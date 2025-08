Oficina de Cortes Nobres em carne bovina destaca potencial produtivo na Expoacre 2025

Como parte da programação da Expoacre 2025, o Sistema Faeac/Senar/Sindicatos, em parceria com a Carreta Agro pelo Brasil, promoveu na quarta-feira (30/07) a oficina de Cortes Nobres em Carne Bovina, atraindo participantes interessados em agregar valor à produção de carne no Acre.

A capacitação foi realizada dentro da estrutura da Carreta Agro, no Parque de Exposições de Rio Branco, e ofereceu uma vivência prática sobre técnicas de desossa e cortes especiais de carne bovina — como picanha, entrecôte, fraldinha — que estão cada vez mais valorizados no mercado consumidor.

O superintendente do Senar – Acre, Mauro Marcello Gomes de Oliveira, participou da abertura da oficina e destacou a importância do evento: “A oficina de cortes nobres reforça o compromisso do Senar com a qualificação profissional e a valorização da cadeia da carne no Acre. Queremos levar conhecimento técnico para que produtores e trabalhadores agreguem valor à produção local, também na etapa do beneficiamento.”

A oficina foi conduzida pela instrutora Marina Marie, que destacou a importância da capacitação para fortalecer a cadeia produtiva da carne no estado. “Ofertas como esta mostram a diversidade de atuação no campo e o nosso potencial produtivo. Trabalhar com cortes nobres é uma forma de valorizar a matéria-prima e abrir portas para novos mercados”, afirmou Marina.

Durante o curso, os participantes aprenderam na prática como transformar peças inteiras em cortes de alto valor comercial, com foco em padronização, apresentação e conservação. Também foram abordadas técnicas de aproveitamento total da carcaça, reduzindo desperdícios e aumentando a rentabilidade.

O médico veterinário Gabriel Dner, que participou da oficina, elogiou a iniciativa: “Foi uma experiência muito enriquecedora. Mesmo sendo da área, pude ampliar meu conhecimento sobre técnicas mais refinadas de desossa e apresentação da carne. É uma oportunidade que agrega tanto para profissionais quanto para produtores.”