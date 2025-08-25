Olímpio Neto: a trajetória brilhante do mago dos games do Amazonas!

Prepare-se para uma dose de inspiração e alegria, porque hoje vamos mergulhar na fantástica jornada de Olímpio Neto, um verdadeiro visionário que transformou sonhos em pixels e elevou o nome do Amazonas no cenário global dos games! De uma pequena sala em Manaus a um estúdio de renome internacional, a história de Olímpio é um testemunho vibrante de paixão, resiliência e um talento que brilha mais forte que qualquer tela de videogame.

O Início de Uma Aventura Épica: Da Sala no Coroado 3 ao Reconhecimento Nacional

Quem diria que uma pequena sala no bairro Coroado 3, em Manaus, seria o berço de uma revolução no mundo dos jogos? Foi lá, em 2007, que Olímpio Neto, com um brilho nos olhos e uma mente fervilhando de ideias, fundou a Petit Fabrik. O que começou como um estúdio de animação, com outro nome, logo se transformou em um polo de inovação e criatividade, adotando o nome Petit Fabrik em 2012 e consolidando uma equipe de sócios que viria a fazer história. Com Estevão Queiroga, Humberto Rodrigues, Glaubert Oliveira e Adriano Rezende ao seu lado, Olímpio construiu não apenas uma empresa, mas um verdadeiro lar para a criatividade e o desenvolvimento tecnológico.

Desde o princípio, a Petit Fabrik se destacou por sua ousadia e visão. Eles não apenas criavam jogos; eles contavam histórias, construíam universos e, acima de tudo, acreditavam no potencial ilimitado da Amazônia. Essa crença se materializou em projetos incríveis, que foram muito além das expectativas. O jogo “Kukoos-Lost Pets”, por exemplo, não só conquistou corações, mas também foi selecionado entre os oito melhores no prestigiado BIG Festival 2021, o maior evento do segmento de games da América Latina. Um feito e tanto para um estúdio nascido no coração da floresta!

Desafios e Triunfos: A Petit Fabrik Conquistando o Mundo com Talento Amazonense

A jornada de Olímpio Neto e da Petit Fabrik não foi isenta de desafios. Como ele mesmo aponta, a indústria de games no Brasil, apesar de ser um dos maiores mercados consumidores do mundo, ainda carece de políticas públicas e de uma infraestrutura robusta para o desenvolvimento. A falta de profissionais qualificados é uma realidade, com a demanda superando em muito a oferta. Mas, para Olímpio, esses obstáculos se transformam em oportunidades. Ele é um defensor incansável da vocação do Amazonas para a indústria de games, uma matriz econômica que, segundo ele, não polui, não desmata e gera um volume financeiro enorme, além de promover a transformação social através de salários atraentes para os jovens talentos.

A Petit Fabrik é um exemplo vivo de como é possível superar essas barreiras. Com uma equipe de profissionais talentosos, todos brasileiros, o estúdio se destaca pela qualidade e inovação de seus projetos. Além de “Kukoos-Lost Pets”, o portfólio da empresa inclui sucessos como “Trolls Remix Rescue” e “Miraculous: Paris Under Siege”, além da aclamada série animada “Lupita”, que já coleciona prêmios e reconhecimentos. A empresa não para de crescer, com planos ambiciosos para 2025, incluindo o desenvolvimento de novos jogos, longas-metragens e séries animadas. A presença constante em eventos internacionais, como a Gamescon Alemanha e o BIG Festival, demonstra o compromisso da Petit Fabrik em levar o talento amazonense para o cenário global.

Um Futuro Brilhante e Cheio de Pixels: O Legado de Olímpio Neto

Olímpio Neto não é apenas um CEO; ele é um embaixador da indústria criativa brasileira, um mentor para jovens talentos e um visionário que enxerga o potencial ilimitado dos games como ferramenta de desenvolvimento social e econômico. Sua paixão por criar IPs (Propriedades Intelectuais) próprias e expandir o alcance da Petit Fabrik é contagiante. Ele acredita que o Brasil, e em especial a Amazônia, tem um papel fundamental a desempenhar no futuro da indústria de jogos, e que o investimento em talentos locais é a chave para o sucesso.

Como colunista do portal The Gaming Era, Olímpio compartilha suas ideias e visões sobre o mercado, o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento de jogos e a importância de se debater a indústria criativa brasileira. Sua voz é um farol para muitos que sonham em trilhar o caminho dos games.

A história de Olímpio Neto e da Petit Fabrik é um lembrete poderoso de que a inovação e o sucesso podem florescer em qualquer lugar, desde que haja paixão, dedicação e uma visão clara. Eles são a prova de que o Amazonas não é apenas um tesouro natural, mas também um celeiro de talentos tecnológicos que estão conquistando o mundo, um pixel de cada vez. Que a jornada de Olímpio continue a inspirar e a iluminar o caminho para as futuras gerações de desenvolvedores de games do Brasil!

O CEO da Petit Fabrik, Olímpio Neto, esteve no Acre em Rio Branco em setembro de 2023 durante a Gamecon Talks e em 2024 para participar da Gamecon Acre, onde acompanhou a Mostra Competitiva de Games. E em 2025 retornou novamente em Rio Branco para participar do Txai Amazonia e HeadsJan Evolution realizado na UFAC. Sua presença reforçou a importância do evento para o fortalecimento da cena gamer na região e destacou o Acre como um espaço de inovação e oportunidades no setor de jogos digitais.

Francisco Moreira DRT 591/Ac

Colunista e Jornalista