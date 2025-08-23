Olodum comandará a tradicional Lavagem de Madeleine, em Paris 







O grupo Olodum vai comandar, este ano, a maior festa afro-brasileira da Europa, a 24ª edição da Lavagem de Madeleine, que ocorre de 9 a 14 de setembro, em Paris. O evento faz parte da programação do Ano do Brasil na França.

A Lavagem de Madeleine reúne brasileiros e franceses, que saem, em cortejo, da Praça da República e seguem até a Igreja de Madeleine, onde são lavadas as escadarias da igreja. A cerimônia é inspirada na Lavagem do Bonfim de Salvador. A festa foi idealizada pelo multiartista Roberto Chaves, o Robertinho, e a primeira edição ocorreu em 2002. Já participaram de edições anteriores artistas como Caetano Veloso, Margareth Menezes e Daniela Mercury.

O ponto alto será no dia 14 de setembro, a partir das 10h, quando será realizado o tradicional cortejo. Quem conduzirá a cerimônia, de acordo com a organização do evento, será o babalorixá Pai Pote, do terreiro Ilê Axé Ojú Onirê de Santo Amaro da Purificação. Após a lavagem da escadaria, a festa continua com shows, DJs e apresentações de dança.

A expectativa da organização é que, neste ano, o número de participantes supere os mais de 60 mil de 2024. A programação completa, que começa no dia 9, pode ser conferida na página do evento.

A Lavagem de Madeleine integra a programação oficial da prefeitura de Paris e a Rota dos Escravizados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A rota é um roteiro cultural em locais em todo o mundo onde a história da escravidão teve um impacto, destacando e preservando a memória relacionada a esse período.

O evento também faz parte do Ano Cultural Brasil-França 2025, que foi acordado em 2023, pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron.

Olodum

O Olodum nasceu no Pelourinho, no centro histórico de Salvador, em 1979, e é atualmente um dos maiores representantes da cultura baiana e afro-brasileira em todo o mundo.

O grupo foi formado pelos amigos Carlos Alberto Conceição (Carlinhos), Geraldo Miranda (Geraldão), José Luiz Souza Máximo, José Carlos Conceição (Nego), Antônio Jorge Souza Almeida (Vô), Edson Santos da Cruz (Bobo) e Francisco Carlos Souza Almeida (Gordo). O Olodum era, de acordo com descrição na página do grupo, uma opção de lazer momentânea para os moradores do Maciel, região do Pelourinho, curtirem o carnaval com dignidade.

Hoje, o Olodum é formado por bloco de carnaval, banda, escola do conhecimento, bando de teatro e centro digital e memória e desenvolve atividades de arte, educação, música, cidadania e direitos humanos.