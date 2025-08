omelete-proteica:-receita-sacia-e-acelera-o-ganho-de-massa-magra;-aprenda

O ovo já foi considerado vilão mas, atualmente, é reconhecido como um dos alimentos mais nutritivos e versáteis da dieta. Quem assegura é Juliana Andrade, nutricionista do Metrópoles. “Rico em proteínas de alto valor biológico, vitaminas do complexo B, colina e antioxidantes como luteína e zeaxantina, ele pode ajudar quem busca perder peso com saúde”, diz.

Uma das maneiras mais práticas de ingerir esse alimento é por meio da omelete. A receita dá saciedade e diminuiu a vontade de beliscar entre as refeições. Consequentemente, promove um “boost” no ganho e na manutenção da massa muscular, essencial durante o processo de emagrecimento.

O ideal é que o ovo seja incluído como parte de um conjunto alimentar equilibrado

De acordo com a expert, o recomendado é consumir entre dois a quatro ovos por dia. “Estudos mostram que, em indivíduos saudáveis, o consumo diário de ovos não está associado ao aumento do colesterol sanguíneo, como se pensava no passado”, emenda Juliana.

O ideal é que o ovo seja incluído como parte de um conjunto alimentar equilibrado, com frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras boas.

Omelete perfeita para consumir ovos de maneira saudável

De preparo rápido, a omelete de frango e legumes é o tipo de receita perfeita para aqueles dias que pedem facilidade. Quer saber como fazer? Veja o passo a passo abaixo, elaborado pelo site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles.

Receita de omelete de frango e legumes

Ingredientes

5 ovos

4 colheres (sopa) de creme de leite

1 xícara (chá) de peito de frango cozido e desfiado

1 lata de seleta de legumes escorrida

3 colheres (sopa) de azeitona verde picada

1/2 xícara (chá) de queijo muçarela em cubos

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

Modo de preparo

Em uma tigela, com um garfo, bata os ovos e o creme de leite. Misture o frango, a seleta, a azeitona e a muçarela. Tempere com sal, pimenta e salsa. Em uma frigideira antiaderente grande, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola por 3 minutos. Despeje a mistura de ovos e cozinhe em fogo baixo até dourar. Vire com o auxílio de um prato e cozinhe do outro lado até dourar. Sirva em seguida.