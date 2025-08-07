Onda de frio derruba temperaturas no Acre a partir desta sexta e provoca ventos de até 50 km/h

O clima no Acre deve mudar a partir do final da tarde desta sexta-feira (8) com a chegada de uma onda de frio polar que deve derrubar as temperaturas em todo o estado. A previsão é do pesquisador Davi Friale, divulgada em seu site, O Tempo Aqui.

Segundo Friale, a queda nas temperaturas será mais acentuada ao amanhecer de domingo (10) e da próxima segunda-feira (11), quando os termômetros poderão registrar mínimas de até 13°C em municípios do vale do Rio Acre. Apesar da intensidade, a previsão indica que não haverá quebra de recordes de frio em 2025, os mais baixos até agora foram de 12,1°C em Rio Branco e 10,9°C em Epitaciolândia, em julho.

As temperaturas médias devem variar entre 14°C e 17°C nas regiões leste e sul do estado, e entre 17°C e 20°C no centro e oeste. No entanto, a sensação térmica pode ser ainda mais baixa, devido aos ventos intensos que devem atingir todo o território acreano. “A sensação térmica, para quem estiver exposto a tais ventos, será cerca de 2 a 4ºC inferior ao registrado pelos termômetros”, destaca o pesquisador.

Além do frio, o fim de semana também será marcado por fortes ventos vindos do sudeste, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h em alguns pontos. A chegada da massa de ar frio ainda poderá provocar chuvas em boa parte do estado, inclusive temporais isolados com raios e ventanias, alerta Friale.

Já a umidade relativa do ar, deve despencar a partir de domingo. Os índices podem variar entre 20% e 30%, atingindo níveis de atenção para a saúde humana, sobretudo nos primeiros dias da próxima semana.