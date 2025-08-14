14 de agosto de 2025
Ônibus é atacado e incendiado com passageiros em São Paulo

Em sua conta no Instagram, a Rádio Grajaú Tem informou que um ônibus da linha Vargem Grande – Terminal Santo Amaro, operado pela Viação Grajaú, foi incendiado na noite de quarta-feira (13/8) na Estrada da Colônia Mário Reimberg Christe, em Parelheiros, em São Paulo.

“Jogaram fogo com a gente dentro, isso é inaceitável”, relatou um passageiro que estava no ônibus durante o incidente.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Grajau tem (@grajautem)

De acordo com a rádio, há suspeita de o atentado estar relacionado a uma operação realizada anteriormente em uma invasão na região. A polícia investiga se a ação resultou nessa manifestação violenta.

 

